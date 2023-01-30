Помер радянський художник-мультиплікатор та постановник В'ячеслав Назарук

Відомий радянський художник-мультиплікатор та постановник, нині громадянин країни-терориста В'ячеслав Назарук, помер на 82-му році життя. Він створив багато персонажів, які знають кілька поколінь.

Про смерть повідомляють росЗМІ.

Деталі

Назарук помер 28 січня. Обставини смерті не уточнюються. Прощання з мультиплікатором відбудеться 1 лютого в одному з храмів при московській лікарні.

В'ячеслав Назарук створив багато мультиплікаційних образів, серед яких кіт Леопольд, крихітка Єнот та інші.

Про Назарука

Народився 4 березня 1941 року. Він був художником-постановником понад 45 мультиплікаційних фільмів, серед них — "Чарівник смарагдового міста", "Чортеня з пухнастим хвостом", "Раз ковбой, два ковбой" та інші. У 1985 році Назарук був удостоєний державної премії СРСР за серію мультфільмів про кота Леопольда. Також він читав лекції з теорії малюнка та композиції у США на запрошення студії Disney.

Крім мультиплікації, Назарук займався скульптурою, ілюстрував книги і писав серію полотен, присвячену історії країни-терориста. Деякі роботи знаходяться у москві, в колекції державного історичного музею.

Про мультсеріал "Кіт Леопольд"

Над ним працювало творче об'єднання "Екран" у 1975-1993 роках. Першою була створена серія "Помста Кота Леопольда", однак вийшла вона тільки після 1981 року. Другий епізод “Леопольд і золота рибка", яку створювали паралельно, вийшла на екрани в 1978 році.

У першій серії всі ролі озвучував актор Андрій Миронов. Його хотіли запросити й на озвучування другої серії, проте кінозірка захворів, і всі троє героїв заговорили голосом Геннадія Хазанова. З третього епізоду до одинадцятого всі ролі озвучував Олександр Калягін (крім дев'ятої серії "Інтерв'ю з Котом Леопольдом", де знову пролунав голос Андрія Миронова).

Перші дві серії були виконані технікою перекладання: герої та декорації створювалися на вирізаних шматочках паперу, які перекладалися під склом. В подальших серіях застосовували мальовану мультиплікацію.

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