Умер мультипликатор персонажей кота Леопольда и крошки Енота
Известный советский художник-мультипликатор и постановщик, ныне гражданин страны-террориста Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Он создал много персонажей, которые знают несколько поколений.
О смерти сообщают росСМИ.
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Подробности
Назарук скончался 28 января. Обстоятельства смерти не уточняются. Прощание с мультипликатором состоится 1 февраля в одном из храмов при московской больнице.
Вячеслав Назарук создал много мультипликационных образов, среди которых кот Леопольд, крошка Енот и другие.
О Назаруке
Родился 4 марта 1941 года. Он был художником-постановщиком более 45 мультипликационных фильмов, среди них — "Волшебник изумрудного города", "Чертенок с пушистым хвостом", "Раз ковбой, два ковбой" и другие. В 1985 году Назарук был удостоен государственной премии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде. Также он читал лекции по теории рисунка и композиции в США по приглашению студии Disney.
Помимо мультипликации Назарук занимался скульптурой, иллюстрировал книги и писал серию полотен, посвященную истории страны-террориста. Некоторые работы находятся в москве, в коллекции государственного исторического музея.
О мультсериале "Кот Леопольд"
Над ним работало творческое объединение "Экран" в 1975-1993 годах. Первой была создана серия "Месть Кота Леопольда", однако вышла она только после 1981 года. Второй эпизод "Леопольд и золотая рыбка", которую создавали параллельно, вышла на экраны в 1978 году.
В первой серии все роли озвучил актер Андрей Миронов. Его хотели пригласить и на озвучивание второй серии, однако кинозвезда заболел, и все трое героев заговорили голосом Геннадия Хазанова. С третьего эпизода до одиннадцатого все роли озвучивал Александр Калягин (кроме девятой серии "Интервью с Котом Леопольдом", где снова раздался голос Андрея Миронова).
Первые две серии были выполнены техникой перевода: герои и декорации создавались на вырезанных кусочках бумаги, которые переводились под стекло. В последующих сериях применяли рисованную мультипликацию.
Напомним, ранее мы писали, что умер народный артист Украины, многолетний солист Львовской национальной оперы Стефан Пятничко. Также мы рассказывали, что скаончался один из самых востребованных и известных моделей американский манекенщик Джереми Рюлеманн.