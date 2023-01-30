Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умер мультипликатор персонажей кота Леопольда и крошки Енота arrow

Умер мультипликатор персонажей кота Леопольда и крошки Енота

30 января 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер Вячеслав Назарук, мультипликатор персонажей кота Леопольда и крохи Енота
Скончался советский художник-мультипликатор и постановщик Вячеслав Назарук
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Известный советский художник-мультипликатор и постановщик, ныне гражданин страны-террориста Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Он создал много персонажей, которые знают несколько поколений.

О смерти сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности

Назарук скончался 28 января. Обстоятельства смерти не уточняются. Прощание с мультипликатором состоится 1 февраля в одном из храмов при московской больнице.

Вячеслав Назарук создал много мультипликационных образов, среди которых кот Леопольд, крошка Енот и другие.

О Назаруке

Родился 4 марта 1941 года. Он был художником-постановщиком более 45 мультипликационных фильмов, среди них — "Волшебник изумрудного города", "Чертенок с пушистым хвостом", "Раз ковбой, два ковбой" и другие. В 1985 году Назарук был удостоен государственной премии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде. Также он читал лекции по теории рисунка и композиции в США по приглашению студии Disney.

Помимо мультипликации Назарук занимался скульптурой, иллюстрировал книги и писал серию полотен, посвященную истории страны-террориста. Некоторые работы находятся в москве, в коллекции государственного исторического музея.

О мультсериале "Кот Леопольд"

Над ним работало творческое объединение "Экран" в 1975-1993 годах. Первой была создана серия "Месть Кота Леопольда", однако вышла она только после 1981 года. Второй эпизод "Леопольд и золотая рыбка", которую создавали параллельно, вышла на экраны в 1978 году.

В первой серии все роли озвучил актер Андрей Миронов. Его хотели пригласить и на озвучивание второй серии, однако кинозвезда заболел, и все трое героев заговорили голосом Геннадия Хазанова. С третьего эпизода до одиннадцатого все роли озвучивал Александр Калягин (кроме девятой серии "Интервью с Котом Леопольдом", где снова раздался голос Андрея Миронова).

Первые две серии были выполнены техникой перевода: герои и декорации создавались на вырезанных кусочках бумаги, которые переводились под стекло. В последующих сериях применяли рисованную мультипликацию.

Напомним, ранее мы писали, что умер народный артист Украины, многолетний солист Львовской национальной оперы Стефан Пятничко. Также мы рассказывали, что скаончался один из самых востребованных и известных моделей американский манекенщик Джереми Рюлеманн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:58

Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB