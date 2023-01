Акторка Енні Вершинг померла від онкології в 45 років

Американська телевізійна акторка Енні Вершинг померла від онкології

Американська телевізійна акторка Енні Вершинг померла від онкології. Зірці серіалів "24 години", "Даллас", "Босх" та інших шоу було лише 45 років.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter з посиланням на чоловіка актриси, актора Стівена Фулла.

Деталі

Акторка продовжувала зніматися навіть після постановки діагнозу у 2020 році, зігравши помітні ролі у серіалах "Зоряний шлях: Пікард" та "Новачок".

"Сьогодні в душі нашої родини сяє величезна дірка. Але вона залишила нам інструменти, щоб заповнити її. Вона знаходила диво у звичайнісінький момент. Їй не потрібна була музика, щоби танцювати. Вона навчила нас не чекати, доки тебе знайде пригода. "Іди та знайди це. Це скрізь". І ми знайдемо його", — написав Стівен Фулл.

Режисер і продюсер серіалу "24 години", Джон Касар, також віддав шану акторці.

"Моє серце розбите на більшу кількість шматочків, ніж я можу порахувати. Енні прийшла в мій світ з відкритим серцем і заразливою усмішкою. Вона мала такий талант, що у мене перехоплювало дихання, Енні стала не просто колегою по роботі, вона стала справжнім другом для мене, моєї сім'ї та всіх акторів і членів знімальної групи, які працювали з нею. Її не вистачатиме їм і шанувальникам, з якими вона завжди знаходила час поспілкуватися. Енні, тебе не вистачатиме, ти залишила свій слід, і ми всі стали краще від цього", — заявив він.

Енні Вершинг працювала у кіно з 1990-х років. Вона знялася у фільмі "Зоряний Шлях", серіалах "24 години", "Щоденники Вампіра" та інших проєктах. У "Надприродному" Вершинг зіграла епізодичну роль Сьюзен Томпсон. Загалом взяла участь майже у 50 фільмах та серіалах.

В ігровому світі Енні Вершинг вона більш відома як контрабандистка Тесс з оригінальної The Last of Us. Акторка озвучила героїню та взяла участь у захопленні руху.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на американському інтернет-сервісі HBO Max та телеканалі HBO відбулась прем’єра серіалу "Останній з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us. Це шоу стало одним з найуспішнішим за останні 13 років.

