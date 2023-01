Актриса Энни Вершинг умерла от онкологии в 45 лет

Американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии

Американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии. Звезде сериалов "24 часа", "Даллас", "Босх" и других шоу было всего 45 лет.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на мужа актрисы, актера Стивена Фулла.

Актриса продолжала сниматься даже после постановки диагноза в 2020 году, сыграв заметные роли в сериалах "Звездный путь: Пикард" и "Новичок".

"Сегодня в душе нашей семьи сияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самый обычный момент. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение."Найди это. Это везде". И мы найдем его", — написал Стивен Фулл.

Режиссер и продюсер сериала "24 часа", Джон Касар, также почтил актрису.

"Мое сердце разбито на большее количество кусочков, чем я могу сосчитать. Энни пришла в мой мир с открытым сердцем и заразительной улыбкой. Она имела такой талант, что у меня перехватывало дыхание, Энни стала не просто коллегой по работе, она стала настоящим другом для меня, моей семьи и всех актеров и членов съемочной группы, которые работали с ней. Ее не будет хватать им и поклонникам, с которыми она всегда находила время пообщаться. Энни, тебя не хватает, ты оставила свой след, и мы все стали лучше от этого", — заявил он.

Энни Вершинг работала в кино с 1990-х годов. Она снялась в фильме "Звездный Путь", сериалах "24 часа", "Дневники Вампира" и других проектах. В "Сверхъестественном" Вершинге сыграла эпизодическую роль Сьюзен Томпсон. В общей сложности приняла участие почти в 50 фильмах и сериалах.

В игровом мире Энни Вершинг она более известна как контрабандистка Тесс из оригинальной The Last of Us. Актриса озвучила героиню и приняла участие в захвате движения.

