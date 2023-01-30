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Умерла актриса сериалов "Даллас" и "CSI: Место преступления": ей было всего 45

30 января 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актриса Энни Вершинг умерла от онкологии в 45 лет
Американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии. Звезде сериалов "24 часа", "Даллас", "Босх" и других шоу было всего 45 лет.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на мужа актрисы, актера Стивена Фулла.

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Актриса продолжала сниматься даже после постановки диагноза в 2020 году, сыграв заметные роли в сериалах "Звездный путь: Пикард" и "Новичок".

"Сегодня в душе нашей семьи сияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самый обычный момент. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение."Найди это. Это везде". И мы найдем его", — написал Стивен Фулл.

Режиссер и продюсер сериала "24 часа", Джон Касар, также почтил актрису.

"Мое сердце разбито на большее количество кусочков, чем я могу сосчитать. Энни пришла в мой мир с открытым сердцем и заразительной улыбкой. Она имела такой талант, что у меня перехватывало дыхание, Энни стала не просто коллегой по работе, она стала настоящим другом для меня, моей семьи и всех актеров и членов съемочной группы, которые работали с ней. Ее не будет хватать им и поклонникам, с которыми она всегда находила время пообщаться. Энни, тебя не хватает, ты оставила свой след, и мы все стали лучше от этого", — заявил он.

Энни Вершинг работала в кино с 1990-х годов. Она снялась в фильме "Звездный Путь", сериалах "24 часа", "Дневники Вампира" и других проектах. В "Сверхъестественном" Вершинге сыграла эпизодическую роль Сьюзен Томпсон. В общей сложности приняла участие почти в 50 фильмах и сериалах.

В игровом мире Энни Вершинг она более известна как контрабандистка Тесс из оригинальной The Last of Us. Актриса озвучила героиню и приняла участие в захвате движения.

Напомним, ранее мы писали, что на американском интернет-сервисе HBO Max и телеканале HBO состоялась премьера сериала "Последний из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us. Это шоу стало одним из самых успешных за последние 13 лет.

Также мы рассказывали, что умер один из самых востребованных и известных моделей, американский манекенщик Джереми Рюлеманн.

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