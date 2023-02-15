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Пономарьов чуттєво привітав сина з 16-річчям та виклав колаж з архівними фотографіями

15 лютого 2023 17:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олександр Пономарьов чуттєво привітав сина з 16-річчям та показав архівні фотографії
Співак Олександр Пономарьов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перший представник від України на пісенному конкурсі "Євробачення", співак Олександр Пономарьов чуттєво привітав єдиного сина з днем народження. Хлопцю виповнилось 16 років.

Пост-привітання зірковий батько зробив у своєму Instagram.

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Деталі

Пономарьов зробив фотоколаж з архівних знімків та підписав його: "16-й День народження сина на Стрітення Господнє! Мій Сашко, нехай Боженька тебе оберігає і благословляє на добрі справи".

Сина Олександра Пономарьову народила його друга дружина Вікторію Мартинюк. Вони познайомились на початку 2000-х. До неї Олександр Пономарьов десять років жив разом із продюсеркою Оленою Мозговою, яка народила йому доньку Євгенію. Також він удочерив її доньку Зою. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку повномасштабної війни Олександр Пономарьов порівняв українців з бджолами.

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