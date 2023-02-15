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Пономарев чувственно поздравил сына с 16-летием и выложил коллаж с архивными фотографиями

15 февраля 2023 17:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Александр Пономарев чувственно поздравил сына с 16-летием и показал архивные фотографии
Певец Александр Пономарев
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Первый представитель от Украины на песенном конкурсе "Евровидение" певец Александр Пономарев чувственно поздравил единственного сына с днем рождения. Парню исполнилось 16 лет.

Пост-поздравление звездный отец сделал в своем Instagram.

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Подробности

Пономарев сделал фотоколлаж из архивных снимков и подписал его: "16-й День рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела".

Сына Александра Пономареву родила его вторая жена Викторию Мартынюк. Они познакомились в начале 2000-х. До нее Александр Пономарев десять лет жил вместе с продюсером Еленой Мозговой, которая родила ему дочь Евгению. Также он удочерил ее дочь Зою.

Напомним, ранее мы писали, что в начале полномасштабной войны Александр Пономарев сравнил украинцев с пчелами.

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