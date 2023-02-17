В росії покажуть в кінотеатрах новий фільм Джон Вік 4 з Кіану Рівзом — як так вийшло

Кадр з фільму "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі

Після початку повномасштабної війни в Україні, світові кінокомпанії звернули прем’єри своїх фільмів в країні-терористі. Втім, деякі з них, як, наприклад канадська медіакомпанія Lionsgate вже наступного місяця покаже стрічку "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Прокатом голлівудської картини займається компанія "Атмосфера кіно", створена у 2022 році Рубеном Дішдішяном (засновник "Централ Партнершип" та "Марс Медіа") та Вадимом Івановим (колишній гендиректор Universal Pictures International). Чи випустить вона інші фільми Lionsgate у росії, поки невідомо.

У квітні 2022-го відповідальна за франшизу "Джон Вік" студія оголосила про зупинення діяльності на території рф. Втім, зараз, вочевидь, продала права на показ російській компанії, тим самим допомагаючи економіці країні-терористу.

Слід, відзначити, що в росії новий фільм з Кіану Рівзом вийде 23 березня, раніше на добу за світову прем’єру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільми про Гаррі Поттера та фантастичних тварин стали недоступними в росії. Також ми розповідали, що одразу від початку повномасштабної війни американський письменник Стівен Кінг зупинив виробництво своїх книг на території росії.