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Попри вихід з російського ринку Lionsgate покаже новий фільм "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом

17 лютого 2023 15:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В росії покажуть в кінотеатрах новий фільм Джон Вік 4 з Кіану Рівзом — як так вийшло
Кадр з фільму "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після початку повномасштабної війни в Україні, світові кінокомпанії звернули прем’єри своїх фільмів в країні-терористі. Втім, деякі з них, як, наприклад канадська медіакомпанія Lionsgate вже наступного місяця покаже стрічку "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі.  

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі 

Прокатом голлівудської картини займається компанія "Атмосфера кіно", створена у 2022 році Рубеном Дішдішяном (засновник "Централ Партнершип" та "Марс Медіа") та Вадимом Івановим (колишній гендиректор Universal Pictures International). Чи випустить вона інші фільми Lionsgate у росії, поки невідомо. 

У квітні 2022-го відповідальна за франшизу "Джон Вік" студія оголосила про зупинення діяльності на території рф. Втім, зараз, вочевидь, продала права на показ російській компанії, тим самим допомагаючи економіці країні-терористу.

Слід, відзначити, що в росії новий фільм з Кіану Рівзом вийде 23 березня, раніше на добу за світову прем’єру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільми про Гаррі Поттера та фантастичних тварин стали недоступними в росії. Також ми розповідали, що одразу від початку повномасштабної війни американський письменник Стівен Кінг зупинив виробництво своїх книг на території росії.

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