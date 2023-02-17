В россии покажут в кинотеатрах новый фильм Джон Уик 4 с Киану Ривзом — как так получилось

Несмотря на выход из российского рынка Lionsgate покажет новый фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом
После начала полномасштабной войны в Украине мировые кинокомпании свернули премьеры своих фильмов в стране-террористе. Впрочем, некоторые из них, как, например, канадская медиакомпания Lionsgate уже в следующем месяце покажет ленту "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли.
Об этом сообщают РосСМИ.
-
В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине
-
Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский
-
Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"
-
Россия тянет авиацию к границам с Украиной: Подоляк прокомментировал
-
В УАФ прокомментировали отстранение Павелко: произойдет ли оно на самом деле
-
Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание: детали
-
Прятал в холодильнике и в подлокотниках: одесские таможенники обнаружили скрытую валюту
-
"Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine, чтобы осуществить мечту военного Андрея Коновалова
-
Зеленский назначил главой военной администрации Чернигова Дмитрия Брижинского: что он нем известно
-
В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию
Подробности
Прокатом голливудской картины занимается компания "Атмосфера кино", созданная в 2022 году Рубеном Дишдишяном (основатель "Централ Партнершип" и "Марс Медиа") и Вадимом Ивановым (бывший гендиректор Universal Pictures International). Выпустит ли она другие фильмы Lionsgate в россии пока неизвестно.
В апреле 2022-го ответственная за франшизу "Джон Уик" студия объявила о приостановлении деятельности на территории рф. Впрочем, сейчас, очевидно, продала права на показ российской компании, помогая тем самым экономике страны-террориста.
Следует отметить, что в россии новый фильм с Киана Ривзом выйдет 23 марта, раньше за сутки мировой премьеры.
Напомним, ранее мы писали, что фильмы о Гарри Поттере и фантастических животных стали недоступны в россии. Также мы рассказывали, что сразу после начала полномасштабной войны американский писатель Стивен Кинг остановил производство своих книг на территории россии.