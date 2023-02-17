В россии покажут в кинотеатрах новый фильм Джон Уик 4 с Киану Ривзом — как так получилось

Кадр из фильма "Джон Уик 4" с Киана Ривзом в главной роли

После начала полномасштабной войны в Украине мировые кинокомпании свернули премьеры своих фильмов в стране-террористе. Впрочем, некоторые из них, как, например, канадская медиакомпания Lionsgate уже в следующем месяце покажет ленту "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Прокатом голливудской картины занимается компания "Атмосфера кино", созданная в 2022 году Рубеном Дишдишяном (основатель "Централ Партнершип" и "Марс Медиа") и Вадимом Ивановым (бывший гендиректор Universal Pictures International). Выпустит ли она другие фильмы Lionsgate в россии пока неизвестно.

В апреле 2022-го ответственная за франшизу "Джон Уик" студия объявила о приостановлении деятельности на территории рф. Впрочем, сейчас, очевидно, продала права на показ российской компании, помогая тем самым экономике страны-террориста.

Следует отметить, что в россии новый фильм с Киана Ривзом выйдет 23 марта, раньше за сутки мировой премьеры.

Напомним, ранее мы писали, что фильмы о Гарри Поттере и фантастических животных стали недоступны в россии. Также мы рассказывали, что сразу после начала полномасштабной войны американский писатель Стивен Кинг остановил производство своих книг на территории россии.