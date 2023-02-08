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Український співак різко висловився щодо першого в історії нашої країни ЛГБТ+ та квір кінофестивалю

8 лютого 2023 14:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Перший в Україні кінофестиваль на ЛГБТ+ та квір тематику розкритикував співак ANDRUX
Назва майбутнього тематичного кінофестивалю нагадала ANDRUX радянське відношення до представників спільноти
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно стало відомо, що в  Україні відбудеться перший в історії кінофестиваль на ЛГБТ+ та квір тематику. Він отримав назву "Сонячний зайчик" (Sunny Bunny). Втім не всім артистам вона сподобалась.

Своє обурення в Instagram висловив український співак ANDRUX.

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Деталі 

Богдан Андрух — співак родом зі Львова, який є захисником ЛГБТ+ спільноти. Вже багато років він живе  у Сан-Франциско (США). Назва майбутнього тематичного кінофестивалю нагадала артисту радянське відношення до представників спільноти.

"Перш за все, сам термін звучить дуже не серйозно, як один зі стереотипів про чоловіків зі спільноти. Ніби не чоловік, а сонячний зайчик. Ніби ЛГБТ — це частина спільноти, яка існує лише в тіні і ніколи не може вийти на світло", — сказав Богдан. 

Зі слів артиста, для середньостатистичної людини сприйняття нетрадиційної орієнтації це вже нелегкий процес, враховуючи те, що з дитинства радянський вплив навчав людей гомофобії.

"Совкові ЗМІ використовували образи худорлявих хлопців, загримованих під наркоманів та з жіночими зачісками. Це може звучати приголомшливо, але ЛГБТ – це не лише сонячні зайчики, стрази та шампанське. Зараз на фронті знаходяться багато ЛГБТ хлопців та дівчат, які у мене асоціюються зі словом воїн і герой. Щоб показати іншу історію спільноти, наші хлопці і дівчата віддають своє серцебиття в той момент, коли ви їх називаєте слабаками", — підсумував ANDRUX. 

Співак закликав позбутися стереотипів, нав‘язаних пропагандою радянського союзу, та перелаштуватися на сучасне і толерантне мислення. 

Відзначимо, що "Сонячний зайчик" — одна з конкурсних програм та нагорода Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", що вручається найкращим фільмам, які торкаються проблем сексуальних меншин. Премію було засновано 2001 року  директором фестивалю Андрієм Халпахчі і тележурналістом Анатолієм Єремою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько американської співачки Бейонсе підтримав доньку в скандалі з ЛГБТ-спільнотою. Також ми розповідали, що "холостяк" Алекс Топольський зізнався, чи був у нього секс з чоловіками та чи зіграв би він гея в кіно.

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