Джамала та гурт Антитіла з'являться на сцені разом з Гелен Міррен — де та коли

Джамала та гурт "Антитіла" з'являться на сцені разом з Гелен Міррен: де саме та коли
З нагоди річниці повномасштабної війни в Україні по всьому світу заплановані урочисті заходи за участю знаменитостей. На один з таких збираються й гурт "Антитіла" та переможниця конкурсу "Євробачення-2016", співачка Джамала.
Про це вона розповіла у своєму Instagram.
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23 лютого українські знаменитості вийдуть на сцену в центрі столиці Сполученого Королівства, Лондоні. Компанію їм складе оскароносна британська акторка Гелен Міррен та інші артисти.
"Подія #UnitedForUkraine — символ незламної підтримки Великобританії та США у наші темні часи. Як завжди, у графіку кілька важливих зустрічей, але про них згодом", — написала Джамала.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" презентував потужний кліп на пісню "Фортеця Бахмут". Також ми розповідали, що міністерство культури та інформаційної політики разом з Джамалою анонсували великий проєкт про Крим.