Гурт Антитіла презентував потужний патріотичний кліп Фортеця Бахмут

Гурт "Антитіла" презентував потужний кліп "Фортеця Бахмут"

Минулого тижня гурт "Антитіла" презентував патріотичну композицію "Фортеця Бахмут". За словами артистів, вона має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу. І ось зараз музиканти запрем’єрили потужний кліп на композицію.

Відео доступне на YouTube каналі гурту.

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Майже три доби при мінусовій температурі та за несприятливих погодних умов тривали зйомки відеороботи "Фортеця Бахмут" на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом. Під наглядом ворожих розвідувальних апаратів, БпЛА та постійною загрозою влучання по позиціях ворожими касетними снарядами, ланцетами внаслідок контрбатарейної боротьби ворога.

В кадрі — бойовий підрозділ 59-го гаубичного артдивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. У кліпі реальні влучання по реальних ворожих цілях (скупчення техніки, БК ворога) з потужної гармати, яку надали наші партнери, М777, в народі — "Три Топори". Одна з найвисокоточніших артилерійських установок у світі.

Ідея кліпу полягає в тому, що снаряди із написаними на них цитатами з пісні відправляються підрозділом у напрямку ворога і знищують його буквально словами з пісні.

"Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45-ї окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні. Сергій Вусик, з командою прибувши на позиції, вперше в житті побачилися з хлопцями, познайомилися і одразу приступили до зйомок. Без прикрас, без гриму, все так, як воно є насправді — мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя і лють", — розповів фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Зйомки були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних сил України. Синхрони "Антитіла" знімали вже в Києві, на Льодовому стадіоні. Це закрита локація, але коли керівництво установи почуло пісню та ідею відео, дізналось, для чого і ким вона робиться — надало дозвіл на зйомку і всебічну підтримку.

З метою популяризації української музики за кордоном, знайомства з героїчною боротьбою України "Антитіла" проведуть низку концертних заходів за кордоном. Перше місто — Лондон. Також спільно з посольством США та посольством України в Англії музиканти візьмуть участь у важливих заходах, присвячених річниці війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі. Також ми писали, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, чого найбільше на фронті боялися музиканти.