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Як виглядали герої фільмів "Володар перснів", якби в них знялися собаки

8 березня 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Якби собаки грали героїв у фільмі Володар перснів — фото
Франшиза "Володар перснів"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майже тридцять років тому вийшла фінальна частина франшизи "Володар перснів", яка отримала назву "Повернення короля". Героїв фільмів за однойменною книгою британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна знають мільйони жителів планети. Користувачі соцмереж на численних форумах обговорюють, який вигляд мали персонажі, якби їх заграли інші актори. Але фантазії на цьому не обмежуються. 

Новини.LIVE покаже, якими бачать героїв популярної франшизи шанувальники, якби ролі дістались собакам.

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А якщо бути точніше, такими уявляє персонажів пригодницько-фентезійних фільмів прихильниця "Володаря перснів" та любителька собак Катріна. Жінка підібрала фото тварин, які були найбільше схожі на головних персонажів знаменитої фентезі-саги. 

"Пригадую, як хтось дотепно помітив, що афганський хорт дуже нагадує Сарумана. Це підштовхнуло мене приміряти собачий образ до інших", — розповіла Катрін.

Фродо Беґгінс

Гендальф

Саруман

Араґорн

Ґолум

Семвайс Гемджі

Ґімлі

Леґолас

Арвен

Еовін

Ельронд

Меррі та Піпін

Боромир

Ґаладріель

Фарамир

Ельфійки

Для шанувальників "Володаря перснів" є відмінні новини — кінокомпанії Warner Bros. та New Line оголосили про те, що уклали угоду з корпорацією Embracer Group, якій належать права на адаптацію творів англійського письменника Джона Толкіна.

Вони зможуть знімати повнометражні фільми на основі роману "Володар перснів" та повісті "Гобіт". Стрічки планують запустити у розробку вже незабаром, але яким саме подіям зі світу Середзем'я вони будуть присвячені точно не невідомо.

Тим часом компанія LEGO представила новий унікальний набір за трилогією "Володар перснів". Він складається з 6167 деталей та 15 фігурок персонажів. 

Поряд із зоною Ради, де було сформовано Братство Кільця, є кабінет Елронда (із відомими картинами з історії Середзем'я) та кімната, де Фродо прокидається після зустрічі з назгулами.

Інша частина набору — відтворення ельфійської вежі, яка прикрашена статуями фігур давно минулих днів. Третя дозволяє побудувати альтанку та міст через річку в долині, звідки Братство вирушило в дорогу.

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