Маловідомі факти про Шерон Стоун

Голлівудська акторка Шерон Стоун

Голлівудська акторка Шерон Стоун святкує день народження. 9 березня суперзірці виповнюється 65 років. На відміну від своїх колежанок вона не побоялась відвертих сцен в сценарії фільму "Основний інстинкт". Саме ця роль проклала їй шлях до найкращих режисерів та світове визнання.

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Шлях до слави

Акторка стала зіркою у 34 роки, коли у 1992-го вийшов провокаційний детективний трилер "Основний інстинкт". До цього Шерон була моделлю та грала незначні ролі у фільмах. Хоча її хрещеним батьком у кіноіндустрії став Вуді Аллен. Стоун дебютувала у його фільмі "Спогади про зоряний пил". Щоправда, в ньому майбутня зірка зіграла епізодичну роль.

На участь в "Основному інстинкті" претендували чимало відомих акторок. Серед них були Джулія Робертс, Мег Райан, Мішель Пфайффер та Брук Шілдс. Втім, всі вони відмовлялись через занадто відверті сцени.

Коли на роль затвердили красиву, але маловідому актрису, Майкл Дуглас мало не відмовився від проєкту. Він не хотів зніматися з Шерон, бо пропонував продюсерам та режисеру Полу Верховену Демі Мур або Мішель Пфайффер. Втім, Майкл залишився у фільмі.

Стрічка зробила Стоун суперзіркою. Вона отримала премію "Золотий глобус" та доступ до співпраці з суперзірками.

Високий рівень інтелекту

У п'ять років Шерон пішла відразу до другого класу, а у 15 — отримала стипендію на навчання мистецтва та літератури в Університет в Едінборо (штат Пенсільванія). Втім, як і переважна більшість зірок, Стоун обрала кар’єру. Вона підписала контракт з модельним агентством і працювала в Нью-Йорку, Парижі та Мілані.

Стоун все ж таки повернулася до того ж університету 2016 року, щоб закінчити свою освіту. Протягом багатьох років блондинка стверджувала, що була членом клубу інтелектуалів Менса. Коефіцієнт її IQ складає неймовірні 154 бали. Найвищий результат серед голлівудських знаменитостей.

Благодійність

В 1990-х Стоун почала працювати з благодійним фондом amfAR, який допомагає хворим на СНІД. Його заснувала зірка кінематографу, актриса Елізабет Тейлор. Кілька років вона була головою організації. Пізніше її змінила Шерон Стоун. Однак, під час роботи з фондом номінантка на премію "Оскар" (за фільм "Казино") зіткнулася із погрозами.

"Я працювала з фондом 25 років. Поки по телевізору не почали рекламувати ліки проти СНІДу, як аспірин. Це справді зруйнувало мою кар’єру. Я не працювала вісім років. Мені сказали, що якщо я знову скажу про презерватив, фінансування буде скасовано. Мені постійно загрожували, у тому числі моєму життю. І я вирішила, що я маю продовжувати робити це", — зізналась Шерон.

Попри це Стоун заявила, що ні про що не шкодує. 2020 року голлівудська актриса отримала премію "Спадщина" від фонду Елізабет Тейлор, який займається боротьбою зі СНІДом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер молодший брат Шерон Стоун, Патрік. Йому було лише 57 років. Також ми розповідали, що в Стоун виявили фіброзну пухлину. Акторка закликала підписниць не нехтувати своїм здоров’ям і не довіряти лише одному спеціалістові.