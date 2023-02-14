Шерон Стоун втратила молодшого брата Патріка

Голлівудська акторка Шерон Стоун

В голлівудської акторки Шерон Стоун сталося горе. Помер її молодший брат Патрік. Йому було лише 57 років.

Про це повідомляє видання New York Post.

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Чоловік помер у неділю в Пенсільванії. В нього стався серцевий напад. Про це повідомила його дружина.

"У мене таке почуття, що моє серце вирвали із грудей. Патрік пішов, щоб бути з нашим милим Рівером… Я не знаю, що ще сказати, він був моїм світом", — повідомила Таша Стоун.

Патрік Стоун з дружиною

Патрік та Таша втратили 11-місячного сина у серпні 2021 року. Хлопчик, на ім'я Рівер, помер через відмову внутрішніх органів. Про трагедію розповідала Шерон. За тиждень до смерті племінника акторка закликала шанувальників молитись за його здоров'я.

"Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун у своєму ліжечку, всі його органи відмовили. Будь ласка, моліться за нього. Нам потрібне диво", — писала тоді акторка.

Але дива не сталося. Молодший брат Стоун, вочевидь, так і не зміг змиритися зі смертю сина.

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