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Шерон Стоун втратила молодшого брата: не пережив горе від смерті 11-місячного сина

14 лютого 2023 00:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шерон Стоун втратила молодшого брата Патріка
Голлівудська акторка Шерон Стоун
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В голлівудської акторки Шерон Стоун сталося горе. Помер її молодший брат Патрік. Йому було лише 57 років.

Про це повідомляє видання New York Post.

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Деталі 

Чоловік помер у неділю в Пенсільванії. В нього стався серцевий напад. Про це повідомила його дружина. 

"У мене таке почуття, що моє серце вирвали із грудей. Патрік пішов, щоб бути з нашим милим Рівером… Я не знаю, що ще сказати, він був моїм світом", — повідомила Таша Стоун.

Патрік Стоун з дружиною

Патрік та Таша втратили 11-місячного сина у серпні 2021 року. Хлопчик, на ім'я Рівер, помер через відмову внутрішніх органів. Про трагедію розповідала Шерон. За тиждень до смерті племінника акторка закликала шанувальників молитись за його здоров'я. 

"Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун у своєму ліжечку, всі його органи відмовили. Будь ласка, моліться за нього. Нам потрібне диво", — писала тоді акторка.

Але дива не сталося. Молодший брат Стоун, вочевидь, так і не зміг змиритися зі смертю сина. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна повідомила про смерть бабусі. Також ми розповідали, що померла Народна артистка України, співачка Марія Миколайчук.

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