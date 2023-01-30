Концерти брата співачки TAYANNA Міши Марвіна скасовують в росії

Концерти українського співака Міші Марвіна скасовують у росії

Минулої восени 33-річний співак Міша Марвін, який родом із Чернівців, шокував своїх шанувальників та українських колег по шоу-бізнесу. Артист відновив співпрацю з російським лейблом Black Star та анонсував концерти країною-терористом.

Втім, його виступи вже скасовують у рф, пишуть росЗМІ.

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Після повернення на російський ринок, брат співачки TAYANNA (Тетяна Решетняк) вже відіграв не один концерт на території країни-терориста, де в нього основна маса шанувальників. Втім, виступ 25 березня, який був запланований у Північній Осетії скасовано.

Уряд республіки звернувся до регіональних громадських організацій з проханням скасувати концерт. Що і було зроблено.

Про відносини з російським бізнесом

2015 року Марвін підписав контракт з репером Тіматі (засновником лейблу Black Star) та став популярним в росії.

На початку травня минулого року оголосив про припинення співпраці з лейблом Black Star. Всі пісні та сценічне ім'я (в житті він Михайло Решетняк) йому вже не належали. Найімовірніше, це стало наслідком засудження Марвіном повномасштабного вторгнення армії рф до України в лютому. Тоді співак зробив декілька публікацій на підтримку Батьківщини.

Однак, патріотичну позицію кумир мільйонів дівчат тримав недовго. Пости про війну Марвін видалив, і повідомив про повернення до лейбла.

"У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоби вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми все обговорили. Більше немає жодних непорозумінь. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями", — радісно тоді повідомив Марвін.

Співак заявив, що відтепер він буде самостійним артистом Black Star. Однак команда лейблу буде його дистриб'ютором та забезпечить менеджментом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" Вікторія Варлей розпитувала власницю українського громадянства, шоувумен Регіну Тодоренко, яка живе та працює в москві, про війну в Україні.