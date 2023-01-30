Концерты брата певицы TAYANNA Миши Марвина отменяют в россии

Возвращение не получилось: концерты предателя Миши Марвина отменяют в россии
Осенью прошлого года, 33-летний певец Миша Марвин, котоырй родом из Черновцов, шокировал своих поклонников и украинских коллег по шоу-бизнесу. Артист возобновил сотрудничество с российским лейблом Black Star и анонсировал концерты в стране-террористе.
Впрочем, его выступления уже отменяют в россии, пишут росСМИ.
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По возвращении на российский рынок брат певицы TAYANNA (Татьяна Решетняк) уже отыграл не один концерт на территории страны-террориста, где у него основная масса поклонников. Впрочем, выступление 25 марта, которое было запланировано в Северной Осетии, отменено.
Правительство республики обратилось в региональные общественные организации с просьбой отменить концерт. Что и было сделано.
Об отношениях с российским бизнесом
В 2015 году Марвин подписал контракт с рэпером Тимати (основателем лейбла Black Star) и стал популярным в россии.
В начале мая прошлого года объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Black Star. Все песни и сценическое имя (в жизни он Михаил Решетняк) ему уже не принадлежали. Скорее всего, это явилось следствием осуждения Марвином полномасштабного вторжения армии россии в Украину в феврале. Тогда певец сделал несколько публикаций в поддержку Родины.
Однако патриотическую позицию кумир миллионов девушек держал недолго. Посты о войне Марвин удалил, и сообщил о возвращении в лейбл.
"В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Мы все обсудили. Больше нет никаких недоразумений. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями", — радостно сообщил тогда Марвин.
Певец заявил, что теперь он будет самостоятельным артистом Black Star. Однако команда лейбла будет его дистрибьютором и снабдит менеджментом.
Напомним, ранее мы писали, что участница шоу "Холостяк" Виктория Варлей расспрашивала владелицу украинского гражданства, живущую и работающую в москве шоувумен Регину Тодоренко о войне в Украине.