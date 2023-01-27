Як принц Гаррі та Меган Маркл познайомились в Instagram

Герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл

На початку року відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare ("Запасний"), обговорював весь світ. Книга молодшого сина короля Чарльза III побила світовий рекорд за продажами, обігнавши біографію колишнього президента США Барака Обами. Коли пристрасті щодо відвертостей вщухли, шанувальники принца почали обговорювати особисте життя.

Про знайомство з майбутньою дружиною Меган Маркл пише видання Marca.

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У мемуарах герцог Сассекський зізнався, що познайомився з Меган Маркл у соціальній мережі Instagram. Принц стверджує, що, переглядаючи свою стрічку новин, він знайшов профіль голлівудської акторки і натрапив на її фотографію з фільтром собачих вух.

Гаррі відправив повідомлення своїй подрузі Вайолет, аби дізнатися детальніше про Меган Маркл. І коли отримав інформацію — "був на сьомому небі від щастя".

Майбутня герцогиня Сассекська першою відправила повідомлення принцу: "Привіт! Гарні фотографії". У книзі Гаррі написав, що більшість його фотографій в Instagram були зроблені під час подорожі Африкою, що дало йому ґрунт для розмов, оскільки голлівудська акторка також була в цьому регіоні.

У нещодавньому документальному серіалі стрімінгової платформи Netflix Меган Маркл розповіла, що одна фотографія принца Гаррі, який доглядає за пораненим носорогом, запам’яталася їй найбільше. Вона зізналася, що замість читання статей про герцога Сассекського перегляд соцмереж був кращим підходом для оцінки його характеру.

В Мережі вже не перший рік йдуть дискусії, чи була щирою Меган на початку знайомства з Гаррі. Подейкують, Маркл залучала спеціалістів, аби ті просували її сторінку в соціальних мережах. Ба більше — майбутня членкиня королівської родини спланувала листування з принцом, аби отримати бажану славу. В документальному серіалі зіркова парочка про ці припущення не згадала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл не прийняли вибачень від скандального телеведучого Джеремі Кларксона за образливі слова на адресу герцогині Сассекської, які він дозволив собі у статті для The Sun.

Також ми розповідали, що принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, потролила психологічний стан принца Гаррі.