Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Познайомились в Instagram: принц Гаррі у мемуарах розповів, чи написав першим Меган Маркл arrow

Познайомились в Instagram: принц Гаррі у мемуарах розповів, чи написав першим Меган Маркл

27 січня 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як принц Гаррі та Меган Маркл познайомились в Instagram
Герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку року відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare ("Запасний"), обговорював весь світ. Книга молодшого сина короля Чарльза III побила світовий рекорд за продажами, обігнавши біографію колишнього президента США Барака Обами. Коли пристрасті щодо відвертостей вщухли, шанувальники принца почали обговорювати особисте життя.

Про знайомство з майбутньою дружиною Меган Маркл пише видання Marca.

Читайте також:

Деталі 

У мемуарах герцог Сассекський зізнався, що познайомився з Меган Маркл у соціальній мережі Instagram. Принц стверджує, що, переглядаючи свою стрічку новин, він знайшов профіль голлівудської акторки і натрапив на її фотографію з фільтром собачих вух.

Гаррі відправив повідомлення своїй подрузі Вайолет, аби дізнатися детальніше про Меган Маркл. І коли отримав інформацію — "був на сьомому небі від щастя". 

Майбутня герцогиня Сассекська першою відправила повідомлення  принцу: "Привіт! Гарні фотографії". У книзі Гаррі написав, що більшість його фотографій в Instagram були зроблені під час подорожі Африкою, що дало йому ґрунт для розмов, оскільки голлівудська акторка також була в цьому регіоні.

У нещодавньому документальному серіалі стрімінгової платформи Netflix Меган Маркл розповіла, що одна фотографія принца Гаррі, який доглядає за пораненим носорогом, запам’яталася їй найбільше. Вона зізналася, що замість читання статей про герцога Сассекського перегляд соцмереж був кращим підходом для оцінки його характеру.

В Мережі вже не перший рік йдуть дискусії, чи була щирою Меган на початку знайомства з Гаррі. Подейкують, Маркл залучала спеціалістів, аби ті просували її сторінку в соціальних мережах. Ба більше — майбутня членкиня королівської родини спланувала листування з принцом, аби отримати бажану славу. В документальному серіалі зіркова парочка про ці припущення не згадала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл не прийняли вибачень від скандального телеведучого Джеремі Кларксона за образливі слова на адресу герцогині Сассекської, які він дозволив собі у статті для The Sun.

Також ми розповідали, що принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, потролила психологічний стан принца Гаррі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:09 Андрій Ярмоленко забив два красиві голи за "Аль-Айн": як він допоміг Сергію Реброву

22:06 В Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях: семеро вбитих, десять поранених

22:00 В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року

21:55 Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку

21:50 Байден змінив керівника апарату Білого дому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:31 Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

21:13 Робота для українців за кордоном: які пропозиції та скільки готові платити у Європі

21:02 Голкіпер збірної України гратиме за іспанський клуб: на трансфері наполягає дружина футболіста

21:00 Наслідки збитків та відбудова: делегація Конгресу США прибула до Одеси

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 ​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Ексклюзив

18:00 Встигнути за годину все: як одесити прилаштувались до відключень світла

Новина з відео

15:47 Тримав ножа біля горла: на Київщині поліцейські врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:50 У Чорному морі збільшилась кількість кораблів рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Новина з відео

12:03 День скорботи: українські політики вшановують пам'ять жертв Голокосту

Новина з відео

10:49 Вакарчук у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців

Новина з відео

09:10 Загроза ракетних ударів та нових атак дуже висока, — Братчук

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Актуальне по темі

None 27 Січень 18:25

Андрій Ярмоленко забив два красиві голи за "Аль-Айн": як він допоміг Сергію Реброву

None 27 Січень 22:06

В Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях: семеро вбитих, десять поранених

None 27 Січень 20:36

В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року

None 27 Січень 21:59

Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB