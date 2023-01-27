Как принц Гарри и Меган Маркл познакомились в Instagram

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл

В начале года откровенные мемуары принца Гарри, получившие название Spare ("Запасной"), обсуждали весь мир. Книга младшего сына короля Чарльза III побила мировой рекорд по продажам, обогнав биографию бывшего президента США Барака Обамы. Когда страсти по откровениям утихли, поклонники принца начали обсуждать личную жизнь.

О знакомстве с будущей супругой Меган Маркл пишет издание Marca.

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В мемуарах герцог Сассекский признался, что познакомился с Меган Маркл в социальной сети Instagram. Принц утверждает, что, просматривая свою ленту новостей, он нашел профиль голливудской актрисы и наткнулся на ее фотографию с фильтром собачьих ушей.

Гарри отправил сообщение своей подруге Вайолет, чтобы узнать подробнее о Меган Маркле. И когда получил информацию — "был на седьмом небе от счастья".

Будущая герцогиня Сассекская первой отправила сообщение принцу: "Привет! Хорошие фотографии". В книге Гарри написал, что большинство его фотографий в Instagram были сделаны во время путешествия по Африке, что дало ему почву для разговоров, поскольку голливудская актриса также была в этом регионе.

В недавнем документальном сериале стриминговой платформы Netflix Меган Маркл рассказала, что одна фотография принца Гарри, ухаживающего за раненым носорогом, запомнилась ей больше всего. Она призналась, что вместо чтения статей о герцоге Сассекском просмотр соцсетей был лучшим подходом для оценки его характера.

В Сети уже не первый год идут дискуссии, была ли искренней Меган в начале знакомства с Гарри. Говорят, Маркл привлекала специалистов, чтобы те продвигали ее страницу в социальных сетях. Более того — будущий член королевской семьи спланировала переписку с принцем, чтобы получить желаемую славу. В документальном сериале звездная парочка об этих предположениях не упомянула.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинений от скандального телеведущего Джереми Кларксона за оскорбительные слова в адрес герцогини Сассекской, которые он позволил себе в статье The Sun.

Также мы рассказывали, что принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, потролила психологическое состояние принца Гарри.