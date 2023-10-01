Представники шоу-бізнесу, які загинули на фронті: історії героїчних захисників України

Актори, які пішли боронити Україну в лавах ЗСУ, та, на жаль, загинули. Колаж: Новини.LIVE

Війна, яку розв’язала в нашій країні Росія, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. Боронити та відвойовувати землю пішли чимало представників шоу-бізнесу. На жаль, деякі Герої додому так і не повернулися.

Новини.LIVE розкаже про захисників, які віддали своє життя за територіальну цілісність нашої країни та перемогу. Зазначимо, що українці пам’ятають та шануватимуть імена кожного з полеглих військовослужбовців. І в цьому списку представлені не всі Герої України.

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Олексій Хільський

35-річний актор, зірка, зокрема серіалів "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" та багатьох інших, пішов боронити Україну на початку повномасштабної війни. Олексій двічі отримував поранення, проте все одно повертався на фронт. Хільський, зокрема, захищав Бахмут, Соледар та брав участь у деокупації Херсона.

На жаль, в серпні в бою проти окупантів на Запорізькому напрямку Олексій загинув. І нього залишились дружина, акторка Надія Хільська, та донька Валерія. Поховали Героя України у Києві на Берковецькому кладовищі.

Герой України, актор Олексій Хільський. Фото: Facebook/nadya.hilskaya

Євген Світличний

Актор та спортсмен загинув в липні цього року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Євген був у батальйоні "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла. Того дня загинули його побратими Давид Іщенко, Володимир Паращишин, Олексій Найда та Юрій Кріса.

"Вони стали на захист Батьківщини і віддали їй найдорожче — своє життя. Кожна загибель воїна — велика втрата для нації, кожна загибель Вовка — велика втрата для зграї. Памʼятаємо і мстимо", — йшлось в заяві батальйону.

Євген Світличний — чемпіон України з фрі-файту, майстер спорту, переможець багатьох професійних турнірів. Також світличний зіграв у фільмі "Носоріг" Олега Сенцова, який зараз боронить нашу країну від окупантів. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти".

Герой України, актор та спортсмен Євген Світличний. Фото: Instagram/svitlychnyi_

Андрій Касенюк

У квітні цього року стало відомо про загибель учасника популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського. Напередодні загибелі його колеги збирали гроші на Starlink для Андрія та побратимів. Завдяки цьому пристрою та тим, хто донатив, Касенюк увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. До того дня, як перестав дзвонити.

"Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту", — йшлось в заяві музикантів гурту.

Герой України, музикант Андрій Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

Антон Прасоленко

Актор київського театру "Вавилон" отримав серйозні поранення отримав в боях під Бахмутом. Лікарі тиждень боролися за життя героя Антона, втім врятувати захисника України, на жаль, не вдалося. За словами психолога Андрія Козінчука, який був знайомий з Прасоленком, до початку повномасштабної війни театральний актор не тримав в руках зброї.

"Він не зміг залишитися осторонь і далі жити у своєму світі, а пішов на війну. Знаючи, що він не сильно шарить у цьому, він навчався з нуля. Та й через рік вийшов на високий рівень професіоналізму. Але снаряд та уламки не питають, наскільки ти хороший чи не сильно. Антон брав участь у бойових діях на сході. У самому пеклі, щоб потрапити до раю", — написав Козінчук.

Антон народився у Бердянську, але останні роки життя провів у Києві. 2018 року він був нагороджений за найкращу епізодичну роль у рамках відкритого фестивалю аматорських театрів. У столиці в нього залишилася кохана дівчина.

Герой України, актор Антон Прасоленко. Facebook/LitvinovaLesya

Костянтин Старовицький

Диригент та музикант загинув у квітні цього року на Краматорському напрямку. Одними з першими про це повідомили у Національному академічному духовому оркестрі України. Слова співчуття висловила й Київська опера, в якій Костянтин був артистом оркестру, а згодом — диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель".

Костянтин Старовицький здобув освіту музиканта оркестру та фаготиста на оркестровому факультеті Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. У Героя України лишилася донька, дружина та мама.

Герой України, музикант Костянтин Старовицький. Facebook/KyivOperaTheatre

Нагадаємо, раніше ми писали, які українські знаменитості загинули під час повномасштабної війни. Також ми розповідали, що на війні загинув рідний брат воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.