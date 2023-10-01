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Представители шоу-бизнеса, погибшие на фронте: истории героических защитников Украины

1 октября 2023 09:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Представители шоу-бизнеса, погибшие на фронте: истории героических защитников Украины
Актеры, которые пошли защищать Украину в рядах ВСУ, но, к сожалению, погибли. Коллаж: Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Война, которую развязала в нашей стране Россия, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Защищать и отвоевывать землю ушли немало представителей шоу-бизнеса. К сожалению, некоторые Герои домой так и не вернулись.

Новини.LIVE расскажет о защитниках, отдавших свою жизнь за территориальную целостность нашей страны и победу. Отметим, что украинцы помнят и будут чтить имена каждого из павших военнослужащих. И в этом списке представлены не все герои Украины.

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Алексей Хильский

35-летний актер, звезда, в том числе сериалов "Крепостная", "Вызов", "Пес-5" и многих других, пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны. Алексей дважды получал ранения, но все равно возвращался на фронт. Хильский, в частности, защищал Бахмут, Соледар и участвовал в деоккупации Херсона.

К сожалению, в августе в бою против оккупантов на Запорожском направлении Алексей погиб. И у него остались жена, актриса Надежда Хильская и дочь Валерия. Похоронили Героя Украины в Киеве на Берковецком кладбище.

Герой Украины, актер Алексей Хильский. Фото: Facebook/nadya.hilskaya

Евгений Светличный

Актер и спортсмен погиб в июле этого года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. Евгений был в батальоне "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло. В тот день погибли его побратимы Давид Ищенко, Владимир Паращишин, Алексей Найда и Юрий Криса.

"Они встали на защиту Родины и отдали ей самое дорогое — свою жизнь. Каждая гибель воина — большая потеря для нации, каждая гибель Волка — большая потеря для стаи. Помним и мстим", — говорилось в заявлении батальона.

Евгений Светличный чемпион Украины по фри-файту, мастер спорта, победитель многих профессиональных турниров. Также светличный сыграл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, который сейчас защищает нашу страну от оккупантов. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты".

Герой Украины, актер и спортсмен Евгений Светличный. Фото: Instagram/svitlychnyi_

Андрей Касенюк

В апреле этого года стало известно о гибели участника популярной рок-группы SilverTown из Каменской. В преддверии гибели его коллеги собирали деньги на Starlink для Андрея и побратимов. Благодаря этому устройству и донатившим Касенюк все это время был на связи с родными, близкими. До того дня, когда перестал звонить.

"Сказать что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы", — говорилось в заявлении музыкантов группы.

Герой Украины, музыкант Андрей Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

Антон Просоленко

Актер киевского театра "Вавилон" получил серьезные ранения в боях под Бахмутом. Врачи неделю боролись за жизнь героя Антона, впрочем, спасти защитника Украины, к сожалению, не удалось. По словам психолога Андрея Козинчука, знакомого с Прасоленко, до начала полномасштабной войны театральный актер не держал в руках оружия.

"Он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. Да и через год вышел на высокий уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно. Антон участвовал в боевых действиях на востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай", — написал Козинчук.

Антон родился в Бердянске, но в последние годы жизни провел в Киеве. В 2018 году он был награжден за лучшую эпизодическую роль в рамках открытого фестиваля любительских театров. В столице у него осталась любимая девушка.

Герой Украины, актер Антон Прасоленко. Facebook/LitvinovaLesya

Константин Старовицкий

Дирижер и музыкант погиб в апреле этого года на Краматорском направлении. Одними из первых об этом сообщили в Национальном академическом духовом оркестре Украины. Слова соболезнования выразила и Киевская опера, в которой Константин был артистом оркестра, а впоследствии дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель".

Константин Старовицкий получил образование музыканта оркестра и фаготиста на оркестровом факультете Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. У Героя Украины осталась дочь, жена и мама.

Герой Украины, музыкант Константин Старовицкий. Facebook/KyivOperaTheatre

Напомним, ранее мы писали, какие украинские знаменитости погибли во время полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что на войне погиб родной брат вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Потрошителя.

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