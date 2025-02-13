Так вмієш лиш ти — MONATIK і Таню Муіньо здивували неймовірним шоу

Зйомки кліпу. Фото: Монатік

MONATIK презентує відеороботу на композицію "Так вмієш лиш ти" з четвертого сольного альбому, яка готувалася до релізу понад три роки. Режисером відео стала легендарна режисерка та подруга артиста — Таню Муїньо.

MONATIK — новатор української поп-сцени — продовжує вражати сучасну українську поп-індустрію та встановлює нові стандарти, як у звучанні, так і у відероботах. Його новий відеокліп на композицію "Так вмієш лиш ти", яка є флагманом майбутнього альбому, демонструє унікальність української поп-музики, здатної мотивувати, захоплювати та надихати. Ця робота втілює професіоналізм, сміливі творчі рішення та відданість високим стандартам.

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Зйомки кліпу "Так вмієш лиш ти". Фото: Монатік

"Так вмієш лиш ти" — композиція, яка описує здатність побачити у людині найкраще, можливо те, що не здатні побачити інші. Ця пісня оспівує процес кохання з першого погляду.

Разом із релізом пісні відкрилася перша частина альбому "Вічно танцююча людина" та можливість попереднього збереження для майбутнього прослуховування на музичних платформах.

Співак Монатік. Фото: Монатік

Ця відеоробота стала наймасштабнішою у творчості MONATIK. Зйомки проходили у Києві ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

"У найскладніші часи мистецтво дарує натхнення, віру в майбутнє та об'єднує українців", — зазначає MONATIK.

Режисером "Так вмієш лиш ти" стала Таню Муіньо, яка разом із MONATIK створила одну з найяскравіших відеоробіт у своїй кар'єрі. У головній ролі — неймовірна танцівниця Тасір, чий професіоналізм та майстерність рухів створюють магнетичну атмосферу. Тасір відома співпрацею з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером та багатьма іншими світовими знаменитостями.

Зйомки кліпу Монатіка. Фото: Монатік

Вихід відеороботи також знаменує старт нового етапу у творчості MONATIK. Нещодавно артист анонсував серію концептуальних шоу "I.V.", які об'єднують музику, візуальне мистецтво та інноваційні постановки. Наймасштабніший концерт відбудеться 20 вересня 2025 року у київському Палаці спорту та матиме однойменну назву до сьогоднішньої прем’єри "Так вмієш лиш ти".

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