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Премьера клипа "Так вмієш лиш ти" — MONATIK и Таня Муиньо

13 февраля 2025 12:32
Марина Кисадели - Редактор
Так умеешь только ты - MONATIK и Таню Муиньо удивили невероятным шоу
Съемки клипа. Фото: Монатик
Марина Кисадели - Редактор

MONATIK представляет видеоработу на композицию "Так вмієш лише ти" с четвертого сольного альбома, которая готовилась к релизу более трех лет. Режиссером видео стала легендарный режиссер и подруга артиста — Таня Муиньо.

MONATIK — новатор украинской поп-сцены — продолжает поражать современную украинскую поп-индустрию и устанавливает новые стандарты, как в звучании, так и в видеоряде. Его новый видеоклип на композицию "Так вмієш лише ти", которая является флагманом будущего альбома, демонстрирует уникальность украинской поп-музыки, способной мотивировать, захватывать и вдохновлять. Эта работа воплощает профессионализм, смелые творческие решения и преданность высоким стандартам.

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Съемки клипа "Так вмієш лише ти". Фото: Монатик

"Так вмієш лише ти" — композиция, которая описывает способность увидеть в человеке лучшее, возможно то, что не способны увидеть другие. Эта песня воспевает процесс любви с первого взгляда.

Вместе с релизом песни открылась первая часть альбома "Вечно танцующий человек" и возможность предварительного сохранения для будущего прослушивания на музыкальных платформах.

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Певец Монатик Монатик. Фото: Монатик

Эта видеоработа стала самой масштабной в творчестве MONATIK. Съемки проходили в Киеве еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"В самые сложные времена искусство дарит вдохновение, веру в будущее и объединяет украинцев", — отмечает MONATIK.

 

Режиссером "Так вмієш лиш ти" стала Таня Муиньо, которая вместе с MONATIK создала одну из самых ярких видеоработ в своей карьере. В главной роли — невероятная танцовщица Тасир, чей профессионализм и мастерство движений создают магнетическую атмосферу. Тасир известна сотрудничеством с Рианной, Карди Би, Крисом Брауном, Ашером и многими другими мировыми знаменитостями.

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Съемки клипа Монатика. Фото: Монатик

Выход видеоработы также знаменует старт нового этапа в творчестве MONATIK. Недавно артист анонсировал серию концептуальных шоу "I.V.", которые объединяют музыку, визуальное искусство и инновационные постановки. Самый масштабный концерт состоится 20 сентября 2025 года в киевском Дворце спорта и будет иметь одноименное название к сегодняшней премьере "Так вмієш лише ти".

ВСЕ СОБЫТИЯ MONATIK В 2025 ГОДУ ЗДЕСЬ

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