Премія "Еммі-2023": які нагороди отримала Україна

Логотип премії Emmy Awards. Фото: скриншот

У США відбулася церемонія оголошення переможців 44-ї щорічної премії Emmy Awards за найкращі новинні й документальні телепрограми. Від України нагороди отримав документальний фільм про Бучу та інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті щорічної премії.

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Переможці 44-ї щорічної премії Emmy Awards

Повідомляється, що серед переможців — документальний фільм про Бучу та інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським.

У номінації "Найкращий сценарій: новини" отримав документальний фільм The Lost Souls of Bucha ("Загублені душі Бучі") про масове поховання під церквою в Бучі.

"Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність вбитим", — розповіла продюсерка Софія Кочмар-Тимошенко.

У номінації "Найкраща новинна програма" перемогла програма "Битва за Бучу та Ірпінь", що вийшла на британському каналі Sky News 5 березня 2022 року.

У номінації "Видатний новинний спецпроєкт" відзначили документальний фільм "Україна: материнська війна" (NBC News). Фільм розповідає про життя п’яти українських жінок, кожна з яких вижила і воює по-своєму.

У категорії "Найкраще змонтоване інтерв'ю" перемогло інтерв'ю "Президент Зеленський", що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS.

Зауважимо, "Еммі" в галузі новин і документалістики (News & Documentary Emmy Awards) вручають з 1980 року.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.