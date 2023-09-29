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Премия "Эмми-2023": какие награды получила Украина

29 сентября 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Премия "Эмми-2023": какие награды получила Украина
Логотип премии Emmy Awards. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США состоялась церемония оглашения победителей 44-й ежегодной премии Emmy Awards за лучшие новостные и документальные телепрограммы. Награды получил документальный фильм о Буче и интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится на сайте ежегодной премии.

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Победители 44-й ежегодной премии Emmy Awards

Сообщается, что среди победителей — документальный фильм о Буче и интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В номинации " Лучший сценарий: новости" получил документальный фильм The Lost Souls of Bucha ("Затерянные души Бучи") о массовых захоронениях под церковью в Буче.

"Документальный фильм о массовой могиле под церковью в Буче. Это о тех, чьи тела там нашли мертвыми, о тех, кто их любил и до сих пор любит. А также о тех, кто возвращал достоинство убитым", — рассказала продюсер София Кочмар-Тимошенко.

В номинации "Лучшая новостная программа" победила программа "Битва за Бучу и Ирпень", вышедшую на британском канале Sky News 5 марта 2022 года.

В номинации "Выдающийся новостной спецпроект" отметили документальный фильм "Украина: материнская война" (NBC News). Фильм повествует о жизни пяти украинских женщин, каждая из которых выжила и воюет по-своему.

В категории "Лучшее смонтированное интервью" победило интервью "Президент Зеленский", вышедшее в программе 60 Minutes на CBS.

Отметим, что "Эмми" в области новостей и документалистики (News & Documentary Emmy Awards) вручают с 1980 года.

Напомним, в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во вручении премии Atlantic Council Global Citizen Awards, которой отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.

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