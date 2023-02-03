Офіційний постер воєнного фільму Мирний-21 Ахтема Сеітаблаєва

Кадр з воєнної драми "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва

Напередодні річниці початку повномасштабної війни в Україні у кінопрокат вийде нова воєнна драма "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва, реліз якої був запланований ще на квітень 2022-го. Команда стрічки презентувала офіційний постер фільму.

Про це йдеться на сайті Державного агентства України з питань кіно.

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Автор постера, Олександр Зарюгін, взяв за його основу хрест, який використовується в усіх емблемах ЗСУ, і є символом незламності, віри й сміливості. Ідея належить генеральному продюсеру і режисеру стрічки — Ахтему Сеітаблаєву.

"Зараз і навіки в історії ЗСУ — наші герої і янголи-охоронці. Історія фільму "Мирний-21" — про відданих своїй справі прикордонників, які не зрадили і до останнього боронили свою землю. Він присвячується всім захисникам та захисницям України, відважним воїнам, які борються за наше мирне майбутнє",— прокоментував режисер та генеральний продюсер стрічки Сеітаблаєв.

Воєнна драма "Мирний-21" — історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Тоді спецслужби рф та сепаратисти намагалися схилити українських бійців зрадити Батьківщину — тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

Команда фільму присвятила його загиблому телеведучому, актору та співаку Паші Лі, який грає у воєнній драмі капітана Осіріса. Для нього ця роль стала останньою. Він загинув від кулі окупантів в березні в Ірпені. Також творці фільму присвятили його всім воїнам, які виборювали свободу та незалежність України останні вісім років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ахтем Сеітаблаєв вперше став дідусем. Його старша донька Назли народили дівчинку.