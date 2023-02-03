Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Представлен официальный постер военного фильма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева arrow

Представлен официальный постер военного фильма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева

3 февраля 2023 15:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Официальный постер военного фильма Мирный-21 Ахтема Сеитабаева
Кадр из военной драмы "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне годовщины начала полномасштабной войны в Украине в кинопрокат выйдет новая военная драма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитабаева, релиз которой был запланирован еще на апрель 2022-го. Команда фильма презентовала официальный постер фильма.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.

Читайте также:

Подробности

Автор постера, Александр Зарюгин, взял за его основу крест, который используется во всех эмблемах ВСУ, и является символом несокрушимости, веры и смелости. Идея принадлежит генеральному продюсеру и режиссеру ленты Ахтему Сеитаблаеву.

"Сейчас и навеки в истории ВСУ — наши герои и ангелы-хранители. История фильма "Мирный-21" — об преданніх своему делу пограничникам, которые не предали и до последнего защищали свою землю. Он посвящается всем защитникам и защитницам Украины, отважным воинам, борющихся за наше мирное будущее", — прокомментировал режиссер и генеральный продюсер ленты Сеитаблаев.

Военная драма "Мирный-21" — история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Тогда спецслужбы россии и сепаратисты пытались склонить украинских бойцов предать Родину — тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

Команда фильма посвятила его погибшему телеведущему, актеру и певцу Паше Ли, играющему в военной драме капитана Осириса. Для него эта роль стала последней. Он погиб от пули оккупантов в марте в Ирпене. Также создатели фильма посвятили его всем воинам, которые боролись за свободу и независимость Украины последние восемь лет.

Напомним, ранее мы писали, что Ахтем Сеитаблаев впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Назлы родила девочку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:47 ​​​Под Мелитополем уничтожили большую базу оккупантов: раненых вывозили грузовиками

16:45 Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций

16:40 Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе

16:37 "Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

16:33 РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:31 Умер французский модельер, революционер стиля 1960-х Пако Рабанн

16:30 Морякам удалось вернуть почти 65 миллионов гривен задолженности по заработной плате

16:25 В Киеве раздается сирена без объявления воздушной тревоги: что известно

16:13 Скандального экс-главу Днепропетровщины лишили депутатского мандата в облсовете

16:10 Эксперты прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета россии из-за санкций в 2023 году

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

Актуальное по теме

None 3 Февраль 16:45

Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций

None 3 Февраль 16:39

Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе

None 3 Февраль 16:39

"Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

None 3 Февраль 16:11

РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB