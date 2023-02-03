Официальный постер военного фильма Мирный-21 Ахтема Сеитабаева

Представлен официальный постер военного фильма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева
Накануне годовщины начала полномасштабной войны в Украине в кинопрокат выйдет новая военная драма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитабаева, релиз которой был запланирован еще на апрель 2022-го. Команда фильма презентовала официальный постер фильма.
Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.
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Подробности
Автор постера, Александр Зарюгин, взял за его основу крест, который используется во всех эмблемах ВСУ, и является символом несокрушимости, веры и смелости. Идея принадлежит генеральному продюсеру и режиссеру ленты Ахтему Сеитаблаеву.
"Сейчас и навеки в истории ВСУ — наши герои и ангелы-хранители. История фильма "Мирный-21" — об преданніх своему делу пограничникам, которые не предали и до последнего защищали свою землю. Он посвящается всем защитникам и защитницам Украины, отважным воинам, борющихся за наше мирное будущее", — прокомментировал режиссер и генеральный продюсер ленты Сеитаблаев.
Военная драма "Мирный-21" — история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Тогда спецслужбы россии и сепаратисты пытались склонить украинских бойцов предать Родину — тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.
Команда фильма посвятила его погибшему телеведущему, актеру и певцу Паше Ли, играющему в военной драме капитана Осириса. Для него эта роль стала последней. Он погиб от пули оккупантов в марте в Ирпене. Также создатели фильма посвятили его всем воинам, которые боролись за свободу и независимость Украины последние восемь лет.
Напомним, ранее мы писали, что Ахтем Сеитаблаев впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Назлы родила девочку.