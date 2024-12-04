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Приходько розкритикувала участь України в Євробаченні

4 грудня 2024 14:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Приходько проти участі України на Євробаченні
Українська співачка Анастасія Приходько. Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська співачка Анастасія Приходько висловилася з приводу участі України у пісенному конкурсі "Євробачення" в розпал війни. Зірка впевнена, що кошти, виділені на конкурс, могли б спрямувати для тих категорій населення, які зараз потребують підтримки.

Про це вона заявила в інтерв'ю Наталії Влащенко.

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Співачка вважає, що нині участь України в пісенному конкурсі є недоречним. Приходько впевнена, що "Євробачення" ніяк не допоможе нам у війні проти Росії.

"Я як людина з культурного фронту маю зараз сказати: "Так, обов'язково (Україні потрібне "Євробачення". — Ред.), це розвиток нашої культури". Але, за великим рахунком, воно на х*р не потрібно нам. Воно не має жодного зараз значення", — відкрито заявила співачка.

Артистка підкреслила, що пісенний конкурс дозволяє втриматись нашим зіркам, проте кошти, виділені на "Євробачення", можна було б використати раціональніше. Зокрема, на потреби біженців.

"Це просто зайвий раз допомагає нашим артистам хоч якось не стояти на місці. Це якийсь розвиток. Це емоція, від яких залежать артисти. Це суперництво, якого зараз усім не вистачає. Це було. Але якщо ми вже говоримо про війну, то я проти. Бо гроші, які виділяються з бюджету нашої країни... Я б на ці гроші допомогла б переселенцям", — заявила виконавиця.

У 2009 році Анастасія Приходько виступала на Євробаченні, що проходило у Москві, з піснею "Мамо". Тоді вона представляла Росію, хоча народилась в Україні.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анастасія Приходько зацькувала дует Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні". А також зірка не підтримує вступ України до ЄС.

Євробачення Анастасія Приходько біженці українські зірки інтерв'ю

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