Приходько против участия Украины в Евровидении

Украинская певица Анастасия Приходько. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица Анастасия Приходько высказалась по поводу участия Украины в песенном конкурсе "Евровидение" в разгар войны. Звезда уверена, что средства, выделенные на конкурс, могли бы направить для тех категорий населения, которые сейчас нуждаются в поддержке.

Об этом она заявила в интервью Наталье Влащенко.

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Певица считает, что сейчас участие Украины в песенном конкурсе неуместно. Приходько уверена, что "Евровидение" никак не поможет нам в войне против России.

"Я как человек с культурного фронта должна сейчас сказать: "Да, обязательно (Украине нужно "Евровидение". — Ред.), это развитие нашей культуры". Но, по большому счету, оно на х*р не нужно нам. Оно не имеет сейчас значения", — открыто заявила певица.

Артистка подчеркнула, что песенный конкурс позволяет удержаться нашим звездам, однако средства, выделенные на "Евровидение", можно было бы использовать более рационально. В частности, на нужды беженцев.

"Это просто лишний раз помогает нашим артистам хоть как-то не стоять на месте. Это какое-то развитие. Это эмоция, от которых зависят артисты. Это соперничество, которого сейчас всем не хватает. Это было. Но если мы уже говорим о войне, то я против. Потому что деньги, которые выделяются из бюджета нашей страны... Я бы на эти деньги помогла бы переселенцам", — заявила исполнительница.

В 2009 году Анастасия Приходько выступала на Евровидении, которое проходило в Москве, с песней "Мамо". Тогда она представляла Россию, хотя родилась в Украине.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анастасия Приходько затравила дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении". А также звезда не поддерживает вступление Украины в ЕС.