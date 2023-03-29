Приквел "Гри престолів" збираються продовжити на третій сезон, але дещо уріжуть в другому

Кадр з серіалу "Дім дракона"

У серпні минулого року на HBO відбулась прем’єра приквелу серіалу "Гра престолів" під назвою "Дім дракона". Він встановив абсолютний рекорд телеканалу за кількістю переглядів першого епізоду. Зараз триває робота над другим сезоном.

Втім, шоу планують продовжити і на третій, повідомляє видання Deadline.

Подробиці

Третій сезон офіційно ще не схвалений, проте HBO вже серйозно розглядає його та готується до написання сценаріїв. Автори поки не знають, скільки всього сезонів буде в серіалі, три чи чотири.

Також стали відомі новини про другий сезон, на який за словами контент-директора мережі HBO Кейсі Блойса не слід чекати раніше літа 2024 року. Другий сезон "Дому дракона" включатиме на два епізоди менше, ніж перший — вісім замість десяти. Найменша кількість серій — частина плану HBO.

Для другого сезону було написано одразу десять сценаріїв і лише потім їх скоротили до восьми. При цьому джерело Deadline зазначило, що це рішення обумовлене сюжетом і не пов'язане із процесом оптимізації витрат у WB Discovery.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кіт Герінґтон розповів, чого очікувати від сиквелу "Гри престолів". Водночас Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів" під назвою "Дім дракона".