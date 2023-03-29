Приквел "Игры престолов" собираются продолжить на третий сезон, но кое-что урежут во втором

Кадр из сериала "Дом дракона"

В августе прошлого года на HBO состоялась премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом дракона". Он установил абсолютный рекорд по количеству просмотров первого эпизода. Сейчас идет работа над вторым сезоном.

Впрочем, шоу планируют продолжить и на третий, сообщает издание Deadline.

Подробности

Третий сезон еще официально не одобрен, но HBO уже серьезно рассматривает его и готовится к написанию сценариев. Авторы пока не знают, сколько всего сезонов будет в сериале, три или четыре.

Также стали известны новости о втором сезоне, которого по словам контент-директора сети HBO Кейси Блойса не следует ждать раньше лета 2024 года. Второй сезон "Дома дракона" будет включать на два эпизода меньше, чем первый — восемь вместо десяти. Меньшее количество серий — часть плана HBO.

Для второго сезона было написано сразу десять сценариев и только потом их сократили до восьми. При этом источник Deadline отметил, что данное решение обусловлено сюжетом и не связано с процессом оптимизации затрат в WB Discovery.

Напомним, ранее мы писали, что Кит Херингтон рассказал, чего ожидать от сиквела "Игры престолов". В то же время Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона".