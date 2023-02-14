Принц Вільям довів школярів до реготу відеодзвінком

Принц Вільям довів школярів до реготу

Спадкоємець британської корони, принц Уельський, продовжує виконувати свої державні обов’язки. В рамках одного з візитів Вільям завітав до лікарні, в якій поспілкувався з персоналом. Але головним хітом у соцмережах стало зовсім інше.

Про це пише видання Daily Mail.

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На відео, опублікованому в TikTok 18-річною Ганною Вікісон, 40-річний принц Вільям з’являється на екрані телефону учня, коли він сидить з однією з їхніх матерів, яка працює в лікарні.

На відео показано, як діти в графстві Ессекс сміються разом із принцом Вільямом, коли він жартує з ними. Старший син Чарльза III подразнив одного з учнів з рудим волоссям, порівнюючи його зі співаком Едом Шираном.

Потім Вільям ще раз пожартував, сказавши синові лікаря: "Твоя мама годує мене своїми тістечками. Вони не дуже хороші!.Я сказав їй, що вона не виграє Bake Off (телевізійне реаліті-шоу серед кухарів. — Ред.)".

Ці слова змусили сміятися увесь клас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що помер хрещений батько принца Вільяма — останній король Греції Костянтин II. Також ми писали, що принц Вільям влаштував для Кейт Міддлтон побачення у стилі агента 007 Бонда.