Принц Уильям довел школьников до хохота видеозвонком

Принц Уильям довел школьников до хохота

Наследник британской короны, принц Уэльский, продолжает исполнять свои государственные обязанности. В рамках одного из визитов Уильям посетил больницу, в которой пообщался с персоналом. Но главным хитом в соцсетях стало совсем другое.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Подробности

На видео, опубликованном в TikTok 18-летней Анной Викисон, 40-летний принц Уильям появляется на экране телефона ученика, когда он сидит с одной из их матерей, работающей в больнице.

На видео показано, как дети в графстве Эссекс смеются вместе с принцем Уильямом, когда он шутит с ними. Старший сын Чарльза III подразнил одного из учеников с рыжими волосами, сравнивая его с певцом Эдом Шираном.

Затем Уильям еще раз пошутил, сказав сыну врача: "Твоя мама кормит меня своими пирожными. Они не очень хорошие! Я сказал ей, что она не выиграет Bake Off (телевизионное реалити-шоу среди поваров. — Ред.)".

Эти слова заставили смеяться весь класс.

Напомним, ранее мы рассказывали, что умер крестный отец принца Уильяма — последний король Греции Константин II. Также мы писали, что принц Уильям устроил для Кейт Миддлтон свидание в стиле агента 007 Бонда.