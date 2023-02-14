Принц Уильям довел школьников до хохота видеозвонком

Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи
Наследник британской короны, принц Уэльский, продолжает исполнять свои государственные обязанности. В рамках одного из визитов Уильям посетил больницу, в которой пообщался с персоналом. Но главным хитом в соцсетях стало совсем другое.
Об этом пишет издание Daily Mail.
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Подробности
На видео, опубликованном в TikTok 18-летней Анной Викисон, 40-летний принц Уильям появляется на экране телефона ученика, когда он сидит с одной из их матерей, работающей в больнице.
На видео показано, как дети в графстве Эссекс смеются вместе с принцем Уильямом, когда он шутит с ними. Старший сын Чарльза III подразнил одного из учеников с рыжими волосами, сравнивая его с певцом Эдом Шираном.
Затем Уильям еще раз пошутил, сказав сыну врача: "Твоя мама кормит меня своими пирожными. Они не очень хорошие! Я сказал ей, что она не выиграет Bake Off (телевизионное реалити-шоу среди поваров. — Ред.)".
Эти слова заставили смеяться весь класс.
Напомним, ранее мы рассказывали, что умер крестный отец принца Уильяма — последний король Греции Константин II. Также мы писали, что принц Уильям устроил для Кейт Миддлтон свидание в стиле агента 007 Бонда.