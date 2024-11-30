Плани принца Гаррі та Меган Маркл на Різдво

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл не приєднаються до королівської сім'ї на Різдво. Цього року святкування пройде в Сандрінгемі.

Про це повідомляють джерела видання PEOPLE.

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Герцог і герцогиня Сассекські не отримали запрошення на цьогорічну королівську різдвяну зустріч у Сандрінгемі. Подружжя, яке проведе свята в США, не брала участі в святкуванні Різдва з королівською родиною з 2018 року, після свого весілля.

40-річного Гаррі та 43-річну Меган також не запросили на Trooping the Colour у червні цього року — щорічне святкування дня народження короля Чарльза. Подія відбулася через місяць після того, як Гаррі та король Чарльз не зустрілися, коли герцог Сассекський перебував у Великій Британії на святкуванні десятої річниці "Ігор Нескорених".

Принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та Букінгемський палац відмовилися коментувати список різдвяних гостей.

Напруженість у стосунках між принцом Гаррі та королем Чарльзом зберігається роками. 76-річний король і принц Гаррі зустрілися в лютому, невдовзі після того, як 5 лютого Чарльз публічно оголосив про свою онкологію. Проте відтоді їх спілкування погіршилося: близькі до принца Гаррі джерела стверджують, що монарх більше не відповідає на дзвінки та листи свого молодшого сина.

Раніше ми писали про те, що принц Вільям зачарував шанувальників у військовій формі. А також ми повідомляли, що принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон.