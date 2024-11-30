Планы принца Гарри и Меган Маркл на Рождество.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл не присоединятся к королевской семье на Рождество. В этом году празднование пройдет в Сандрингеме.

Об этом сообщают источники издания PEOPLE.

Читайте также:

Где принц Гарри и Меган Маркл будут праздновать Рождество

Герцог и герцогиня Сассекские не получили приглашение на королевскую рождественскую встречу в Сандрингеме. Супруги, которые проведут праздники в США, не участвовали в праздновании Рождества с королевской семьей с 2018 года, после своей свадьбы.

40-летний Гарри и 43-летняя Меган также не были приглашены на Trooping the Colour в июне этого года — ежегодное празднование дня рождения короля Чарльза. Событие произошло спустя месяц после того, как Гарри и король Чарльз не встретились, когда герцог Сассекский находился в Великобритании на праздновании десятой годовщины "Игорь Непокоренных".

Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и Букингемский дворец отказались комментировать список рождественских гостей.

Напряженность в отношениях между принцем Гарри и королем Чарльзом сохраняется годами. 76-летний король и принц Гарри встретились в феврале, вскоре после того, как 5 февраля Чарльз публично объявил о своей онкологии. Однако с тех пор их общение ухудшилось: близкие к принцу Гарри источники говорят, что монарх больше не отвечает на звонки и письма своего младшего сына.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям очаровал поклонников в военной форме. А также мы сообщали, что принц Уильям признался, как пережил диагноз Кейт Миддлтон.