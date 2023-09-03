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Природна стихія заблокувала десятки тисяч гостей фестивалю Burning Man: фото та відео

3 вересня 2023 12:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Природна стихія заблокувала десятки тисяч гостей фестивалю Burning Man: фото та відео
Фестиваль Burning Man. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Відвідувачів фестивалю Burning Man, який проходить у пустелі Блек-Рок в американському штаті Невада, попросили берегти їжу та воду після того, як проливний дощ перетворив табір на грязьове болото. Більшість заходів фестивалю, що проходить з 27 серпня по 4 вересня, скасували через зливи.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Подробиці 

Погода була настільки поганою, що доступ на фестиваль і навіть виїзд із його території довелося припинити. Заблокованими залишаються понад 70 тисяч людей. Учасникам складно пересуватися по бруду, більшість з них залишаються в трейлерах та затоплених наметах. Організатори заявили, що керування автомобілем заборонено, поки пісок не висохне (за винятком служб екстреної допомоги).

"Учасникам рекомендується економити їжу, воду та паливо та ховатися у безпечному місці", — йдеться у заяві.

Наслідки негоди на Burning Man. Фото: Reuters

Відвідувачі фестивалю також розповіли, що переносні туалети більше не використовуються, оскільки їх неможливо випорожнити через погодні умови. Тим, хто живе у наметах, запропонували користуватися туалетами відвідувачів, які приїхали автофургонами. 

Національна метеорологічна служба повідомила, що в частину вихідних, що залишилася, в цьому районі знову очікуються зливи і грози.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Приморському краї РФ затоплені села та відрізані дороги. Також ми розповідали, що у Лондоні пройшов щорічний Notting Hill Carnival.

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