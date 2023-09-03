Природная стихия заблокировала десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man: фото и видео

Фестиваль Burning Man. Фото: Google

Посетителей фестиваля Burning Man, проходящего в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, попросили беречь еду и воду после того, как проливной дождь превратил лагерь в грязевое болото. Большинство мероприятий фестиваля, проходящего с 27 августа по 4 сентября, отменили из-за ливней.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Погода была настолько плохая, что доступ на фестиваль и даже выезд с его территории пришлось прекратить. Заблокированными остаются более 70 тысяч человек. Участникам сложно передвигаться по грязи, большинство из них остаются в трейлерах и затопленных палатках. Организаторы заявили, что вождение автомобиля запрещено, пока песок не высохнет (за исключением служб экстренной помощи).

"Участникам рекомендуется экономить еду, воду и топливо и прятаться в безопасном месте", — говорится в заявлении.

Последствия непогоды на Burning Man. Фото: Reuters

Посетители фестиваля также рассказали, что переносные туалеты больше не используются, поскольку их невозможно опорожнить из-за погодных условий. Тем, кто живет в палатках, предложили пользоваться туалетами приехавших автофургонами посетителей.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в оставшуюся часть выходных в этом районе снова ожидаются ливни и грозы.

El Festival Burning Man 2023 ha estat declarat emergencia nacional por el gobierno de Estados Unidos.

Más de 70.000 человек были atrapadas en Black Rock City en Nevada #BurningMan #BurningMan2023 #Nevada



pic.twitter.com/fc0IwmDEHs — Λshton (@AshtonARt6) September 3, 2023

Напомним, ранее мы писали, что в Приморском крае РФ затоплены деревни и отрезаны дороги. Также мы рассказывали, что в Лондоне прошел ежегодный Notting Hill Carnival.