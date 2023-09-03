Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Природная стихия заблокировала десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man: фото и видео arrow

Природная стихия заблокировала десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man: фото и видео

3 сентября 2023 12:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Природная стихия заблокировала десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man: фото и видео
Фестиваль Burning Man. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Посетителей фестиваля Burning Man, проходящего в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, попросили беречь еду и воду после того, как проливной дождь превратил лагерь в грязевое болото. Большинство мероприятий фестиваля, проходящего с 27 августа по 4 сентября, отменили из-за ливней.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Читайте также:

Подробности

Погода была настолько плохая, что доступ на фестиваль и даже выезд с его территории пришлось прекратить. Заблокированными остаются более 70 тысяч человек. Участникам сложно передвигаться по грязи, большинство из них остаются в трейлерах и затопленных палатках. Организаторы заявили, что вождение автомобиля запрещено, пока песок не высохнет (за исключением служб экстренной помощи).

"Участникам рекомендуется экономить еду, воду и топливо и прятаться в безопасном месте", — говорится в заявлении.

Последствия непогоды на Burning Man. Фото: Reuters

Посетители фестиваля также рассказали, что переносные туалеты больше не используются, поскольку их невозможно опорожнить из-за погодных условий. Тем, кто живет в палатках, предложили пользоваться туалетами приехавших автофургонами посетителей.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в оставшуюся часть выходных в этом районе снова ожидаются ливни и грозы.

Напомним, ранее мы писали, что в Приморском крае РФ затоплены деревни и отрезаны дороги. Также мы рассказывали, что в Лондоне прошел ежегодный Notting Hill Carnival.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз