Як пройшов 5 випуск "Холостяка" — хто покинув проєкт

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен із учасницею Ксенією Щербач. Фото: СТБ

П'ятий випуск шоу "Холостяк" з Олександром Тереном пройшов у мальовничому селищі Східниця у Львівській області. Новий епізод вразив шанувальників пристрасними моментами та романтичними побаченнями із учасницями.

Редакція Новини.LIVE стежить за подіями на проєкті.

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Терен запросив на побачення тату-майстриню Вікторію. Вони обговорили те, чому дівчина поки не хоче народжувати. Вікторія виховувала молодших брата та сестру вдвох із мамою і їй було важко. Також дівчина пережила у минулих стосунках викидень, а її колишній хлопець навіть не підтримав її.

Вікторія і Олександр Терен в "Холостяк". Фото: СТБ

Із Вікторією Терен спробував новий для себе досвід — катання на вейксерфінгу. Хлопцю попри протези вдалося підкорити хвилі. Вікторія так само майже одразу втримала баланс та стала на борд. Після пригод вони обмінялися враженнями та поцілувалися.

Вікторія в "Холостяк". Фото: СТБ

SMM-менеджерка Ксенія запросила Олександра до своєї кімнати у будинку та почитала йому записи зі свого щоденника. Дівчина також нагодувала Терена сніданком. Ксенія зав'язала хлопцю очі та провела йому дегустацію морозива. Вона намагалася поцілувати головного героя, проте Олександр не пішов на такий крок. Дівчина була ображена вчинком Терена.

Терен також сходив на індивідуальне побачення із учасницею на ім'я Анастасія. Їх зустріч проходила у СПА. Олександр вперше на проєкті наважився зняти протези і дівчина заявила, що він "класний і з ними, і без них". У них також стався поцілунок, про те його перервали інші учасниці.

Настя і Олександр Терен в "Холостяк". Фото: СТБ

Езотерекиня Анастасія роздмухала справжню пристрасть з Олександром. Дівчина зробила Терену масаж. Під час відпочинку в джакузі пара поцілувалася і дівчина зізналась, що їй досі фінансово забезпечує тато.

Анастасія і Олександр Терен в "Холостяк". Фото: СТБ

Покинула проєкт — арттерапевтка Вероніка Дорошко. Олександр зізнався, що в нього не виникли до неї почуття. Дівчина сподівається ще якось поспілкуватись з ветераном.

Олександр також попрощався із сммницею Ксенією Щербач. Він пояснив, що коли вона його поцілувала першою — він не відчував до неї симпатії. Дівчина заявила, що весь час на проєкті боролася зі своїми страхами та травмами, а не концентрувалася на спілкуванні з Олександром.

Нагадаємо, раніше кохана загиблого пілота Джуса також розкритикувала Терена. А також учасниця "Холостяка-13" прокоментувала скандал із поцілунками на шоу.