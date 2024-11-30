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Страсть и экстрим — как прошел пятый выпуск "Холостяка"

30 ноября 2024 11:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Как прошел 5 выпуск "Холостяка" - кто покинул проект
Главный "Холостяк" страны Александр Терен с участницей Ксенией Щербач. Фото: СТБ
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Пятый выпуск шоу "Холостяк" с Александром Тереном прошел в живописном поселке Сходница во Львовской области. Новый эпизод поразил поклонников страстными моментами и романтическими свиданиями с участницами.

Редакция Новини.LIVE следит за событиями на проекте.

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Терен пригласил на свидание тату мастерицу Викторию. Они обсудили то, почему девушка пока не хочет рожать. Виктория воспитывала младших брата и сестру вдвоем с мамой, и ей было тяжело. Также девушка пережила в прошлых отношениях выкидыш, а ее бывший парень даже не поддержал ее.

Свидание "Холостяка"
Виктория и Александр Терен в "Холостяке". Фото: СТБ

С Викторией Терен попробовал новый для себя опыт — катание на вейксерфинге. Парню, несмотря на протезы, удалось покорить волны. Виктория почти сразу удержала баланс и стала на борд. После похождений они обменялись впечатлениями и поцеловались.

Экстрим на "Холостяке"
Виктория в "Холостяке". Фото: СТБ

SMM-менеджер Ксения пригласила Александра в свою комнату в доме и почитала ему записи из своего дневника. Девушка также накормила Терена завтраком. Ксения завязала парню глаза и провела дегустацию мороженого. Она пыталась поцеловать главного героя, но Александр не пошел на такой шаг. Девушка была оскорблена поступком Терены.

Терен также сходил на индивидуальное свидание с участницей по имени Анастасия. Их встреча проходила в СПА. Александр впервые на проекте решился снять протезы, и девушка заявила, что он "классный и с ними, и без них". У них тоже случился поцелуй, о том его прервали другие участницы.

Поцелуи на "Холостяке"
Настя и Александр Терен в "Холостяке". Фото: СТБ

Эзотерекиня Анастасия раздула настоящую страсть с Александром. Девушка сделала Терену массаж. Во время отдыха в джакузи пара поцеловались и девушка призналась, что ей до сих пор финансово обеспечивает папа.

Страсть на "Холостяке"
Анастасия и Александр Терен в "Холостяке". Фото: СТБ

Покинула проект — арт терапевт Вероника Дорошко. Александр признался, что у него не возникли к ней чувства. Девушка надеется еще как-нибудь пообщаться с ветераном.

Александр также попрощался со сммщицей Ксенией Щербач. Он объяснил, что когда она его поцеловала первой, он не испытывал к ней симпатии. Девушка заявила, что все время на проекте боролась со своими страхами и травмами, а не сконцентрировалась на общении с Александром.

Напомним, ранее любимая погибшего пилота Джуса также раскритиковала Терена. А также участник "Холостяка-13" прокомментировала скандал с поцелуями на шоу.

шоу Холостяк шоу отношения любовь Александр "Терен" Будько

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В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

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