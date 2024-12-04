Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Притула шокував новиною про операцію та втрату зору arrow

Притула шокував новиною про операцію та втрату зору

4 грудня 2024 00:06
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Сергій Притула зізнався, що переніс п'ять операцій — відео
Український волонтер та ексведучий Сергій Притула. Фото: instagram/siriy_u
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Громадський діяч Сергій Притула зізнався, що мав значні проблеми зі здоров'ям. Він вже переніс 5 операцій. Зокрема, страждав від часткової втрати зору. 

Деталями волонтер поділився в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Читайте також:

Сергій Притула мав проблеми з зором

За своє життя волонтер Сергій Притула вже переніс близько п'яти операцій. Здебільшого всі вони проводилися на очах, адже волонтер мав відшарування сітківки. 

"П'ять операцій. Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася — мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110%", — розповів Притула.

Хоча зараз ситуація з зором стабільна, втім волонтер все одно має страх, що проблеми повернуться. 

"Інколи страх закрадається добряче. Я ж розумію, що праве око так довго не зможе витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки. Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", — зізнався Притула.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула висловив свою критичну думку щодо виборів в Україні. Також ми розповідали, чи сумує Притула за кар'єрою шоумена.

Сергій Притула здоров'я телебачення війна волонтерство

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:30 У Міноборони анонсували реформу ВЛК — що зміниться

01:19 Українська писанка стала культурним надбанням людства

Термінова новина

01:02 На Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

00:35 Україна розробила власний аналог дрону Mavic

00:35 Години без світла — графіки відключень у Харкові на сьогодні

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

00:30 У працівника немає статусу в Резерв+ про бронювання — як діяти

Text

00:00 Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

3 грудня 2024

23:56 Відключення світла у Львові — графік на завтра

23:55 Як скоротилася кількість населення в Україні через війну

23:29 Хмари накриють місто — прогноз погоди у Харкові на завтра

01:30 У Міноборони анонсували реформу ВЛК — що зміниться

01:19 Українська писанка стала культурним надбанням людства

Термінова новина

01:02 На Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

00:35 Україна розробила власний аналог дрону Mavic

00:35 Години без світла — графіки відключень у Харкові на сьогодні

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

00:30 У працівника немає статусу в Резерв+ про бронювання — як діяти

3 грудня 2024

23:56 Відключення світла у Львові — графік на завтра

23:55 Як скоротилася кількість населення в Україні через війну

23:29 Хмари накриють місто — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:03 На Волині чоловік уникав військового обліку — що вирішив суд

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

Text

00:00 Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК