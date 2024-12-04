Сергій Притула зізнався, що переніс п'ять операцій — відео

Український волонтер та ексведучий Сергій Притула. Фото: instagram/siriy_u

Громадський діяч Сергій Притула зізнався, що мав значні проблеми зі здоров'ям. Він вже переніс 5 операцій. Зокрема, страждав від часткової втрати зору.

Деталями волонтер поділився в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Сергій Притула мав проблеми з зором

За своє життя волонтер Сергій Притула вже переніс близько п'яти операцій. Здебільшого всі вони проводилися на очах, адже волонтер мав відшарування сітківки.

"П'ять операцій. Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася — мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110%", — розповів Притула.

Хоча зараз ситуація з зором стабільна, втім волонтер все одно має страх, що проблеми повернуться.

"Інколи страх закрадається добряче. Я ж розумію, що праве око так довго не зможе витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки. Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", — зізнався Притула.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула висловив свою критичну думку щодо виборів в Україні. Також ми розповідали, чи сумує Притула за кар'єрою шоумена.