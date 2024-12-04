Сергей Притула признался, что перенес пять операций - видео

Украинский волонтер и эксведущий Сергей Притула. Фото: instagram/siriy_u

Общественный деятель Сергей Притула признался, что у него были значительные проблемы со здоровьем. Он уже перенес пять операций. В частности, страдал от частичной потери зрения.

Деталями волонтер поделился в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Сергей Притула имел проблемы со зрением

За свою жизнь волонтер Сергей Притула уже перенес около пяти операций. В основном все они проводились на глазах, ведь волонтер имел отслоение сетчатки.

"Пять операций. Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня было отслоение. Очень неприятное чувство, когда ты видишь пятнами. Здесь сетчатка порвалась — мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, так я очень переживал, потому что правое вытаскивает на 110%", — рассказал Притула.

Хотя сейчас ситуация со зрением стабильна, впрочем, волонтер все равно испытывает страх, что проблемы вернутся.

"Иногда страх закрадывается изрядно. Я же понимаю, что правый глаз так долго не сможет вытягивать на тех оборотах, на которых он тянул последние 23 года. Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", — признался Притула.

Напомним, волонтер Сергей Притула высказал свое критическое мнение по поводу выборов в Украине. Также мы рассказывали, скучает ли Притула по карьере шоумена.