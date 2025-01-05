Скандальний кінорежисер знімає фільм про Меланію Трамп

Майбутня та минула перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Дружина новобранного президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, стала героїнею нового документального фільму від студії Amazon. Він буде присвячений саме колишній-майбутній першій леді США.

Про це повідомляє видання Variety.

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В Prime Video називають стрічку безпрецедентним залаштунковим поглядом на колишню та майбутню першу леді. Режисером проєкту виступить Бретт Ратнер. Він знімав такі кінохіти, як "Година пік" (з Джекі Чаном та Крісом Такером в головних ролях), "Люди Ікс: Остання битва" та "Геркулес" (Двейн Джонсон в головній ролі).

Зйомки фільму про Меланію Трамп розпочалися у грудні минулого року, через місяць після того, як Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США. Меланія виступить виконавчою продюсеркою стрічки. Документальний фільм вийде у кінотеатрах та на стрімінговій платформі у другій половині 2025 року.

Щодо режисера документальної стрічки (в яку увійдуть і кадри з майбутньої інавгурації), то у 2017 році шість жінок звинуватили його у сексуалізованому насильстві. Студія Warner Bros. розірвала з Бреттом Ратнером. З того часу фільми він не знімав, але виступав продюсером.

Так, зокрема, колишня асистентка агенції з пошуку талантів звинуватила режисера у зґвалтуванні. Ратнер подав на неї до суду за наклеп, і обидві сторони відмовилися від своїх претензій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стиліст Меланії Трамп розкрив її улюблені бренди одягу. Також ми розповідали, що Трамп незадоволений через інавгурацію в час національного трауру.