Скандальный кинорежиссер снимает фильм о Мелании Трамп

Будущая и прошлая первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, стала героиней нового документального фильма от студии Amazon. Он будет посвящен именно бывшей-будущей первой леди США.

Об этом сообщает издание Variety.

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В Prime Video называют ленту беспрецедентным закулисным взглядом на бывшую и будущую первую леди. Режиссером проекта выступит Бретт Ратнер. Он снимал такие кинохиты, как "Час пик" (с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях), "Люди Икс: Последняя битва" и "Геркулес" (Дуэйн Джонсон в главной роли).

Съемки фильма о Мелании Трамп начались в декабре прошлого года, через месяц после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Мелания выступит исполнительным продюсером ленты. Документальный фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговой платформе во второй половине 2025 года.

Что касается режиссера документальной ленты (в которую войдут и кадры с будущей инаугурации), то в 2017 году шесть женщин обвинили его в сексуализированном насилии. Студия Warner Bros. разорвала отношения с Бреттом Ратнером. С тех пор фильмы он не снимал, но выступал продюсером.

Так, в частности, бывшая ассистент агентства по поиску талантов обвинила режиссера в изнасиловании. Ратнер подал на нее в суд за клевету, и обе стороны отказались от своих претензий.

Напомним, ранее мы писали, что стилист Мелании Трамп раскрыл ее любимые бренды одежды. Также мы рассказывали, что Трамп недоволен из-за инаугурации во время национального траура.