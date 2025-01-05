Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow О Мелании Трамп выйдет специальный фильм — когда премьера arrow

О Мелании Трамп выйдет специальный фильм — когда премьера

5 января 2025 22:19
Евгений Берестюк - Редактор
Скандальный кинорежиссер снимает фильм о Мелании Трамп
Будущая и прошлая первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, стала героиней нового документального фильма от студии Amazon. Он будет посвящен именно бывшей-будущей первой леди США.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

О Мелании Трамп снимают фильм

В Prime Video называют ленту беспрецедентным закулисным взглядом на бывшую и будущую первую леди. Режиссером проекта выступит Бретт Ратнер. Он снимал такие кинохиты, как "Час пик" (с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях), "Люди Икс: Последняя битва" и "Геркулес" (Дуэйн Джонсон в главной роли).

Съемки фильма о Мелании Трамп начались в декабре прошлого года, через месяц после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Мелания выступит исполнительным продюсером ленты. Документальный фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговой платформе во второй половине 2025 года.

Что касается режиссера документальной ленты (в которую войдут и кадры с будущей инаугурации), то в 2017 году шесть женщин обвинили его в сексуализированном насилии. Студия Warner Bros. разорвала отношения с Бреттом Ратнером. С тех пор фильмы он не снимал, но выступал продюсером.

Так, в частности, бывшая ассистент агентства по поиску талантов обвинила режиссера в изнасиловании. Ратнер подал на нее в суд за клевету, и обе стороны отказались от своих претензий.

Напомним, ранее мы писали, что стилист Мелании Трамп раскрыл ее любимые бренды одежды. Также мы рассказывали, что Трамп недоволен из-за инаугурации во время национального траура.

США Amazon кино политики Мелания Трамп

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:35 Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

23:34 Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

Срочная новость

23:23 Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность

23:08 Зима покажет характер — какой будет погода в Харькове завтра

23:03 Мужчина ночью хотел перейти белорусскую границу — как наказал суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:48 McDonald's регистрирует новые товарные знаки в России, — СМИ

22:47 В тюрьме сидит влиятельный олигарх — Зеленский о коррупции

22:33 Мужчина игнорировал повестки в ТЦК и ВВК — как его наказал суд

22:20 Зеленский резко высказался о санкциях партнеров против РФ

22:05 Военный избил мужчину — как наказал одесский суд

23:35 Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

23:34 Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

Срочная новость

23:23 Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность

23:08 Зима покажет характер — какой будет погода в Харькове завтра

23:03 Мужчина ночью хотел перейти белорусскую границу — как наказал суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:48 McDonald's регистрирует новые товарные знаки в России, — СМИ

22:47 В тюрьме сидит влиятельный олигарх — Зеленский о коррупции

22:33 Мужчина игнорировал повестки в ТЦК и ВВК — как его наказал суд

22:20 Зеленский резко высказался о санкциях партнеров против РФ

22:05 Военный избил мужчину — как наказал одесский суд

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея