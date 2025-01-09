Гурт 5’Nizza потрапив у скандал — що відомо

Український гурт "5'nizza". Фото: instagram.com/5nizza_official/

Популярний український співак, музикант та автор пісень Сергій Бабкін анонсував новий тур Європою зі своїм гуртом "5’Nizza". Українці звинуватили гурт у тому, що вони записали анонс російською мовою і їдуть розважати росіян.

Відео з анонсом було опубліковано на сторінці гурту в Instagram.

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На опублікованих кадрах музиканти повідомили, що в лютому дадуть концерти в п'яти європейських містах — Берліні, Амстердамі, Барселоні, Валенсії та Франкфурті.

"Чекаємо зустрічі. Квитки за посиланням", — запросили шанувальників учасники "5'nizza".

Українців обурив той факт, що музиканти записали звернення російською мовою. Користувачі соцмереж звинувачують у тому, що "5'nizza" таким чином планує розважати росіян закордоном.

"Ладно ви виїхали, але чому російською? Чи ви тепер російські виконавці? Просто оголосіть що ви більше НЕ українські артисти, і все! Бо це виглядає жалюгідно.

Кагда в амєріку? Кагда Гамбург? Вас ждут любімиє рускіє слушателі!".

"А чому не українською? Що, боїтеся, європейським українцям не буде зрозуміло? Чи для росіян співаєте? Не очікувала, аж противно, хоч ваші пісні люблю".

"Колись дуже сильно вас любила. Але зараз — ви просто жалюгідні. Шкода бачити як колись кумири перетворюються в л*йно".

"Який сором! Додайте ще маскву до свого туру і ніколи не повертайтеся звідти!".

"Неповага. Пробили дно".

Коментарі під анонсом гурту "5'nizza". Фото: instagram.com/5nizza_official/

Нагадаємо, Сергій Бабкін показав, як привітав свого сина з закінченням школи за кордоном. Також музикант поділився тим, скільки зібрав коштів на благодійність від початку повномасштабної війни.