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Пробили дно — украинцев не на шутку разозлил анонс группы 5'nizza

9 января 2025 13:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Группа 5'Nizza попала в скандал - что известно
Украинская группа "5'nizza". Фото: instagram.com/5nizza_official/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Популярный украинский певец, музыкант и автор песен Сергей Бабкин анонсировал новый тур по Европе со своей группой "5’Nizza". Украинцы обвинили группу в том, что они записали анонс на русском языке и едут развлекать россиян.

Видео с анонсом было опубликовано на странице группы в Instagram.

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На опубликованных кадрах музыканты сообщили, что в феврале дадут концерты в пяти европейских городах — Берлине, Амстердаме, Барселоне, Валенсии и Франкфурте.

"Ждем встречи. Билеты по ссылке", — пригласили поклонников участники "5'nizza".

Украинцев возмутил тот факт, что музыканты записали обращение на русском языке. Пользователи соцсетей обвиняют в том, что "5'nizza" таким образом планирует развлекать россиян заграницей.

"Ладно вы выехали, но почему на русском? Или вы теперь российские исполнители? Просто объявите что вы больше НЕ украинские артисты, и все! Потому что это выглядит жалко. Когда в Америку? Когда Гамбург? Вас ждут любимые русские слушатели!"

"А почему не на украинском? Что, боитесь, европейским украинцам не будет понятно? Или для русских поете? Не ожидала, аж противно, хоть ваши песни люблю".

"Когда-то очень сильно вас любила. Но сейчас — вы просто жалкие. Жаль видеть как некогда кумиры превращаются в г*вно".

"Какой стыд! Добавьте еще Москву в свой тур и никогда не возвращайтесь оттуда!".

"Неуважение. Пробили дно".

Пробили дно - украинцев не на шутку разозлил анонс группы 5'nizza - фото 1
Комментарии под анонсом группы "5'nizza". Фото: instagram.com/5nizza_official/

Напомним, Сергей Бабкин показал, как поздравил своего сына с окончанием школы за границей. Также музыкант поделился тем, сколько собрал средств на благотворительность  от начала полномасштабной войны.

 

скандал русский язык соцсети Сергей Бабкин украинские звезды 5'nizza

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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