Анонсовано дату виходу другого сезону Гри престолів, шоу Дім дракона

Серіал "Дім дракона" від HBO

У серпні минулого року на HBO відбулась прем’єра приквелу серіалу "Гра престолів" під назвою "Дім дракона". Він встановив абсолютний рекорд телеканалу за кількістю переглядів першого епізоду.

Контент-директор HBO Кейсі Блойс дав інтерв'ю виданню Variety і натякнув на дату релізу другого сезону "Дома дракона".

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Він повідомив, що його не варто чекати раніше літа 2024 року. Блойс назвав здогад журналістів про можливі терміни виходу шоу "непоганим припущенням", але точнішою інформацією не поділився. Він також дав зрозуміти, що серіал не потрапить до списку номінантів на премію "Еммі-2024", набір заявок до якої завершиться 31 травня.

Блойс згадав і інші шоу HBO. Контент-директор заявив, що "Мейр із Істтауна" та "Вартові" так і залишаться мінісеріалами — на другі сезони чекати не варто.

У HBO також повідомили, що на цей час у виробництві знаходиться телеадаптація "Паразитів", про яку стало відомо ще на початку 2020-го, і серіал "Палац" з Кейт Вінслет та Г'ю Грантом у головних ролях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кіт Герінґтон розповів, чого очікувати від сиквелу "Гри престолів". Водночас Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів" під назвою "Дім дракона".