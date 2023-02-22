Анонсирована дата выхода второго сезона приквела Игры престолов, шоу Дом дракона

Продолжение приквела "Игры престолов": анонсирована дата выхода нового сезона "Дома дракона"
В августе прошлого года на HBO состоялась премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом дракона". Он установил абсолютный рекорд по количеству просмотров первого эпизода.
Контент-директор HBO Кейси Блойс дал интервью изданию Variety и намекнул на дату релиза второго сезона "Дома дракона".
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Он сообщил, что его не следует ждать раньше лета 2024 года. Блойс назвал догадку журналистов о возможных сроках выхода шоу "неплохим предположением", но более точной информацией не поделился. Он также дал понять, что сериал не попадет в список номинантов на премию "Эмми-2024", набор заявок на которую завершится 31 мая.
Блойс упомянул и другие шоу HBO. Контент-директор заявил, что "Мэйр из Исттауна" и "Стражи" так и останутся мини-сериалами — вторых сезонов ждать не стоит.
В HBO также сообщили, что в настоящее время в производстве находится телеадаптация "Паразитов", о которой стало известно еще в начале 2020-го, и сериал "Дворец" с Кейт Уинслет и Хью Грантом в главных ролях.
Напомним, ранее мы писали, что Кит Херингтон рассказал, чего ожидать от сиквела "Игры престолов". В то же время Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона".