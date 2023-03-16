Пропутінська зірка "Сватів" подумки звертається до Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей

Пропутінські акторки, які зіграли провідні ролі в серіалі "Свати"

На шоу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова наче на сповідь ходять десятки путіністів. Вони негативно висловлюються про українців, в стилі "бандерівці бомбили та їли немовлят" та згадують про колишніх друзів, які боронять свою землю від окупантів. Черговою гостею Корчевнікова стала зірка серіалу "Свати", російська акторка Олеся Железняк.

Про це повідомляють росЗМІ.

Деталі

Виконавиця ролі Лариси Буханкіної в серіалі "Свати" згадала Президента України Володимира Зеленського, який був продюсером проєкту. За її словами колишній колега "буквально наповнений злом та ненавистю".

"Я навіть не знаю, яка метаморфоза має статися з людиною, правда, не знаю… Отже, це було. Навіть іноді подумки питаю: "Володю, невже ти так ненавидів мене настільки, що хочеш убити моїх дітей?!". Ми ж жартували, сміялися, ну як же так", — нарікала 48-річна акторка в пропагандистській програмі на федеральному каналі "росія 1".

Не спілкується Железняк і з українською акторкою Анною Кошмал та іншими членами команди популярного серіалу. Також Железняк має багато родичів в Україні. Деякі з них обірвали зв'язок з Олесею.

"Брат мій двоюрідний Сашко, з яким ми зараз не спілкуємося, одурманений і вважає, що я одурманена. Його тато дійшов до Берліна, всі його груди були в орденах… Сашко не чує. А зараз ми й не говоримо навіть", — зізналася путіністка.

В інтерв’ю Железняк висловила своє захоплення окупантами, які, на її думку, "роблять добру справу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колеги проросійської акторки Тетяни Кравченко, яка прославилася роллю Валюхи у серіалі "Свати", заявили, що вона безслідно зникла. Акторка не з'явилася на виставу, де грала одну із головних ролей.