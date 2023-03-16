Пропутинская звезда "Сватов" мысленно обращается к Зеленскому, придумывая убийство своих детей

Пропутинские актрисы, сыгравшие ведущие роли в сериале "Сваты"

На шоу российского пропагандиста Бориса Корчевникова словно на исповедь ходят десятки путинистов. Они негативно высказываются об украинцах, в стиле "бандеровцы бомбили и ели младенцев" и вспоминают о бывших друзьях, защищающих свою землю от оккупантов. Очередной гостьей Корчевникова стала звезда сериала "Сваты", российская актриса Олеся Железняк.

Об этом сообщают росСМИ.

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Исполнительница роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты" вспомнила Президента Украины Владимира Зеленского, который являлся продюсером проекта. По ее словам, бывший коллега "буквально наполнен злом и ненавистью".

"Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Итак, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня настолько, что хочешь убить моих детей?!". Мы же шутили , смеялись, ну как же так" , - сетовала 48-летняя актриса в пропагандистской программе на федеральном канале "россия 1".

Не общается Железняк и с украинской актрисой Анной Кошмал и с другими членами команды популярного сериала. Также у Железняка много родственников в Украине. Некоторые из них оборвали связь с Олесей.

"Брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся, одурманен и считает, что я одурманена. Его папа дошел до Берлина, вся его грудь была в орденах… Саша не слышит. А сейчас мы и не говорим даже", — призналась путинистка .

В интервью Железняк выразила свое восхищение оккупантами, которые, по ее мнению, "делают доброе дело".

Напомним, ранее мы писали, что коллеги пророссийской актрисы Татьяны Кравченко, прославившейся ролью Валюхи в сериале "Сваты", заявили, что она бесследно исчезла . Актриса не явилась на спектакль, где играла одну из главных ролей.