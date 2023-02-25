Путініст Газманов розкритикував Пугачову за підтримку України
Відомий співак і путініст Олег Газманов висловив своє обурення щодо висловлювань Алли Борисівни Пугачової, яка підтримала Україну під час війни. Газманов здивувався, що Пугачова могла прийняти таку позицію, оскільки він вважає, що це не відповідає інтересам її країни.
Про це співак сказав в інтерв'ю одній російській програмі.
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Газманов критикує Пугачову
Попри те, що Газманов продовжив критикувати Пугачову, він потім заявив, що не обговорюватиме цю тему далі, оскільки вважає це непристойним.
"Для мене особисто, Алла Борисівна з її висловлюваннями… викликала велику гіркоту та розчарування. Це ж треба так ставитись до своїх шанувальників, до своєї країни, щоб таке говорити", — сказав Газманов.
Водночас Алла Пугачова, на відміну від Газманова, обрала шлях мовчання на початку конфлікту. Однак після того, як її чоловіка, Максима Галкіна, звинуватили в тому, що він нібито отримує гонорари за свої висловлювання від іноземних джерел, Пугачова звернулася до російської влади і просила визнати її "іноагентом", оскільки вона підтримує свого чоловіка. Галкін був визнаний "іноагентом", але Пугачова, як виявилося, не отримала такого ж визнання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що екснардеп держдуми росії Роман Худяков закликав забрати на війну одразу обох онуків співачки Алли Пугачової. Одіозний політик погрожував вручити повістку музикантові Микиті Преснякову в замку зіркової родини, в якому нібито 31-річний музикант влаштовує гучні вечірки.
Водночас старший брат Дені, Микита Пресняков, втік з росії і вже придумав, хто гратиме замість нього в театрі.