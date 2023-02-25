Путинист Газманов раскритиковал Пугачеву за поддержку Украины

Российский певец Олег Газманов

Известный певец и путинист Олег Газманов выразил свое негодование в отношении высказываний Аллы Борисовны Пугачевой, которая поддержала Украину во время войны. Газманов удивился тому, что Пугачева могла принять такую позицию, поскольку он считает, что это не соответствует интересам ее страны.

Об этом певец сказал в интервью одной российской программы.

Газманов критикует Пугачеву

Несмотря на то, что Газманов продолжил критиковать Пугачеву, он затем заявил, что не будет обсуждать эту тему дальше, поскольку считает это неприличным.

"Для меня лично, Алла Борисовна с ее высказываниями… вызвала большую горечь и разочарование. Это же надо так относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы такое говорить", — сказал Газманов.

В то же время Алла Пугачева, в отличие от Газманова, выбрала путь молчания в начале конфликта. Однако после того, как ее мужа, Максима Галкина, обвинили в том, что он якобы получает гонорары за свои высказывания от иностранных источников, Пугачева обратилась к российским властям и просила признать ее "иноагентом", поскольку она поддерживает своего мужа. Галкин был признан "иноагентом", но Пугачева, как оказалось, не получила такого же признания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что экс-нардеп госдумы россии Роман Худяков призвал забрать на войну сразу обоих внуков певицы Аллы Пугачевой. Одиозный политик угрожал вручить повестку музыканту Никите Преснякову в замке звездной семьи, в котором якобы 31-летний музыкант устраивает громкие вечеринки.

В то же время старший брат Дени, Никита Пресняков, сбежал из россии и уже придумал, кто будет играть вместо него в театре.